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Bağdat'ta Yeşil Bölge haziranda tamamen açılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 23:51 | Son Güncelleme

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin Askeri Sekreteri General Muhammed Hamid el-Beyati, Yeşil Bölge'nin tamamının Ramazan Bayramı'nın ilk gününden itibaren 24 saat açık tutulacağını açıkladı

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'nin haziran ayından itibaren tamamen açılacağı duyuruldu.

Başbakan Adil Abdulmehdi'nin Askeri Sekreteri General Muhammed Hamid el-Beyati, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yeşil Bölge'nin Ramazan Bayramı'nın ilk gününden itibaren 24 saat açık tutulacağını söyledi.

ABD'nin 2003'teki işgalinden sonra kapatılan Yeşil Bölge'nin bir bölümü Başbakan Abdulmehdi'nin talimatıyla geçen 10 Aralık'ta araç trafiğine açılmıştı.

Bölgede özellikle hükümet binaları ve yabancı misyon temsilcilikleri önünde yoğun güvenlik önlemleri sürüyor.

Irak Başbakanı Abdulmehdi, göreve geldikten sonra Başbakanlık Ofisi'ni Yeşil Bölge'nin dışına taşımıştı. Abdulmehdi, haftalık bakanlar kurulu ve basın toplantılarını bölge dışındaki binada gerçekleştiriyor.

Irak ve yurt dışından Başbakan'ın ziyaretine gelen konuklar da Bağdat'ın merkezi Alavi bölgesindeki Başbakanlık Ofisi'nde ağırlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
ırak Yeşil Bölge

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