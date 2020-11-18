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  4. Bağdat’taki Yeşil Bölge’ye roketli saldırı : 1 ölü, 5 yaralı

Bağdat’taki Yeşil Bölge’ye roketli saldırı : 1 ölü, 5 yaralı

18.11.2020 00:34 | Son Güncelleme:
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Irak’ın başkenti Bağdat’taki korunaklı Yeşil Bölge’yi hedef alan roketli saldırıda bir çocuğun hayatını kaybettiği ve 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.Irak Başbakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, hükümet konakları ve ABD Bağdat Büyükelçiliği binasının yer aldığı Yeşil Bölge’ye 7 adet katyuşa roketi düştüğü aktarıldı.Roketlerin 4’nün Yeşil Bölge’ye ve diğerlerinin Bağdat’taki Tıp Hastanesi ile el-Zevra Bahçesi yakınlarına düştüğü belirtilen açıklamada, saldırı sonucu bir çocuğun hayatını kaybettiği 5 kişinin de yaralandığı duyuruldu.Kendilerine Irak Direniş adı veren grup Ekim ayının 10’nunda ABD askerlerinin ülkeden çekilmesi için saldırılarına ara verdiğini duyurmuştu.

Irak’ın başkenti Bağdat’taki korunaklı Yeşil Bölge’yi hedef alan roketli saldırıda bir çocuğun hayatını kaybettiği ve 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Irak Başbakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, hükümet konakları ve ABD Bağdat Büyükelçiliği binasının yer aldığı Yeşil Bölge’ye 7 adet katyuşa roketi düştüğü aktarıldı.
Roketlerin 4’nün Yeşil Bölge’ye ve diğerlerinin Bağdat’taki Tıp Hastanesi ile el-Zevra Bahçesi yakınlarına düştüğü belirtilen açıklamada, saldırı sonucu bir çocuğun hayatını kaybettiği 5 kişinin de yaralandığı duyuruldu.
Kendilerine Irak Direniş adı veren grup Ekim ayının 10’nunda ABD askerlerinin ülkeden çekilmesi için saldırılarına ara verdiğini duyurmuştu.

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