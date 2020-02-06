Bağımlılık tedavisinde rezonans terapi avantajı

Dünyada ve Türkiye’de yaygınlaşmakta olan alternatif tıp uygulamalarından birisi olan rezonans terapileri ile ilgili merak edilenleri anlatan Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi Psikoloğu Jale Köksal, rezonans terapilerinin, sigara bırakma, iştah azaltma, kronik ağrılardan kurtulma ve ruhsal destek alanlarında uygulandığını belirtti. Köksal, “Rezonans terapileri, her türlü hastalıkta sistemi desteklemek, bedeni enerji seviyesinde dengelemek ve iyileşme potansiyelini arttırmak için kullanılır. Rezonans terapisi ile sigara bırakma, iştah azaltma (zayıflama), kronik ağrılardan kurtulma ve ruhsal destek hizmeti veriyoruz” dedi.

Rezonans terapi uygulamalarına ilişkin bilgi veren Köksal, “Sigarayı bırakma terapisinde, 45 dakikalık bir rezonans terapi sonrası vücudun nikotine olan bağımlılığı nötr hale gelerek ‘vücudun sigara istemiyor olması, fiziksel bir istek duymama hali’ yaşamasına sebep olur. Sigaraya karşı ister psikolojik ister fiziksel bağımlılığı olan herkes sigara bağımlılığından kurtulabilir” diye konuştu.