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Bağımlılık tedavisinde rezonans terapi avantajı

SAĞLIK HABERLERİ  | 06.02.2020 14:27 | Son Güncelleme

Rezonans terapi alternatif tıp uygulamaları arasında yer alan sigara bırakma, iştah azaltma, kronik ağrılardan kurtulma ve ruhsal destek konularından insanları rahatlatan ve bağımlılıklarını ortadan kaldıran bir yöntemdir. Konuyla ilgili konuşan Psikolog Jale Köksal, rezonans terapinin avantajlarını ve kişiler üzerinde hızla etkili olduğunu anlattı.

Bağımlılık tedavisinde rezonans terapi avantajı

Dünyada ve Türkiye’de yaygınlaşmakta olan alternatif tıp uygulamalarından birisi olan rezonans terapileri ile ilgili merak edilenleri anlatan Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi Psikoloğu Jale Köksal, rezonans terapilerinin, sigara bırakma, iştah azaltma, kronik ağrılardan kurtulma ve ruhsal destek alanlarında uygulandığını belirtti. Köksal, “Rezonans terapileri, her türlü hastalıkta sistemi desteklemek, bedeni enerji seviyesinde dengelemek ve iyileşme potansiyelini arttırmak için kullanılır. Rezonans terapisi ile sigara bırakma, iştah azaltma (zayıflama), kronik ağrılardan kurtulma ve ruhsal destek hizmeti veriyoruz” dedi.

Rezonans terapi uygulamalarına ilişkin bilgi veren Köksal, “Sigarayı bırakma terapisinde, 45 dakikalık bir rezonans terapi sonrası vücudun nikotine olan bağımlılığı nötr hale gelerek ‘vücudun sigara istemiyor olması, fiziksel bir istek duymama hali’ yaşamasına sebep olur. Sigaraya karşı ister psikolojik ister fiziksel bağımlılığı olan herkes sigara bağımlılığından kurtulabilir” diye konuştu.

'İKİ SEANSTA İŞTAHINIZ BELİRGİN ÖLÇÜDE AZALIR'

Zayıflamak isteyenler için de iştah azaltma yöntemi uyguladıklarını dile getiren Köksal, “Rezonans terapiyle 4 gün ara ile yapacağımız 2 seansta, size kilo aldıran gıdalardan kolayca uzaklaşmanızı sağlıyoruz. İlk seanstan itibaren hamur işleri, makarna, pilav, tatlı, şeker gibi gıdalara düşkünlüğün ve iştahınızın belirgin ölçüde azaldığını fark edeceksiniz. Metabolizmanın hızlanmasıyla birlikte kilo verme hızınızda da artış olacaktır” ifadelerini kullandı.

Rezonans terapisiyle kronik ağrıların da azaltılabildiğini kaydeden Köksal, “Ağrı bedenimizde bazı şeylerin yolunda gitmediğinin alarmıdır. Aslında organizmayı korumak için ağrı çok önemlidir. Zarar verici hareketlerden ve maddelerden kaçınmamızı sağlar. Rezonans cihazı, dokunun ağrı için attığı çığlığı duymakta ve bloke edilmiş enerjiyi tekrar harekete geçirerek ağrıyı azaltmakta ve yok etmektedir” dedi.

Rezonans terapisinde ruhsal destek verdiklerini de ifade eden Köksal, “Günümüzde en sık rastlanan depresyon, anksiyete ve panik atak gibi ruhsal durumların kişide meydana getirdiği sıkıntıları gidererek kişinin ‘iyilik’ halini arttırmak için uygulanan bir yöntemdir” diye konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
rezonans terapi sağlık bağımlılık

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