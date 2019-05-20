Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, ABD'nin, Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemi alımına ilişkin sergilediği tutumu değerlendirirken, "Muhalefetteki partilerin, Atatürk'ü ağzından düşürmeyen partilerin, çıkıp buna iki kelime edememeleri üzüntü vericidir. Siz hükümete muhalefeti her alanda yaparsınız ama bu artık savunma sistemi konusunun ötesine taşmıştır." dedi. Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, S-400 konusunda Türkiye'nin aylardır ABD'nin adeta tehdit ve şantajına maruz kaldığını söyledi. Hükümetin bu konuda açıklama yaptığını ancak muhalefetten bir ses duymadığını vurgulayan Yılmaz, "Çin'den alacağımız sistemlerle ilgili baskılara maruz kaldık ve bundan vazgeçtik. Burada da benzer bir şey oluyor. Bu artık hükümet konusu değildir bu artık milli bir konudur. Çünkü bir kuvvet sizin neyi alacağınızı, almayacağınızı dikte ediyor. " ifadelerini kullandı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerinin dün yapıldığını anımsatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Orada pek çok söz söylendi, paylaşıldı, bunların hepsini olumlu görüyoruz ancak Atatürk'ü sadece kağıt üzerinde, rozetle, Anıtkabir ile özdeşleştirmek yanlıştır, onun ruhunu anlamak lazım. O ruh, 1919'da Türkiye'nin karşısında duran o egemen güçleri ayaklarının altında alıp ezmiştir. Türkiye otonom, egemen bir devlet olarak çıkmıştır. Bugün o ezdiklerinin taşeronları, Türkiye'nin bu karaları karşısında Türkiye'ye başkaldırıyor, parmak sallıyorlar. Bu konu bu nedenle önemli. Biz egemen bir devlet miyiz değil miyiz? 'Bazı konularda egemeniz, bazılarında değiliz' diyorsak ve bunu bazıları içine sindiriyorsa diyeceğim bir şey yok. Ama muhalefetteki partilerin, Atatürk'ü ağzından düşürmeyen bu partilerin, çıkıp buna iki kelime edememeleri üzüntü vericidir. Siz hükümete muhalefeti her alanda yaparsınız ama bu artık savunma sistemi konusunun ötesine taşmıştır. " Muhalefet partilerine yönelik "Nasıl olsa hükümet, Amerika ile itişiyor, canı cehenneme ne yaparsa yapsın anlayışıyla mı gideceksiniz, yoksa bu Türkiye'nin konusu mu diyeceksiniz?" sorusunu yönelten Yılmaz, bazı konuların iktidarı-muhalefeti olmayacağına dikkati çekti.