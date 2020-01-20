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  4. Bağımsız Ardahan Milletvekili Yılmaz, Libya'daki gelişmeleri değerlendirdi :

Bağımsız Ardahan Milletvekili Yılmaz, Libya'daki gelişmeleri değerlendirdi :

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.01.2020 12:48 | Son Güncelleme

"Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşmalar doğrudur ama bu saatten sonra savaşan taraflara cihatçı transferi konusunda bir işe bulaşırsa bu Türkiye'ye, Suriye'dekinden fazla zarar verecektir"

Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşmaların doğru olduğunu belirterek, "Ama bu saatten sonra savaşan taraflara cihatçı transferi konusunda bir işe bulaşırsa bu Türkiye'ye, Suriye'dekinden fazla zarar verecektir." dedi.

Yılmaz, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Libya'daki gelişmelere değindi.

Libya'daki sürecin Suriye'deki gibi yeni bir evreye geçtiğini belirten Yılmaz, Suriye'de de daha önce ateşkes ve istikrarın sağlanmasına dönük bir süreç başlatıldığını fakat bunun yürütülemediğini savundu. Yılmaz, "Suriye'de savaşan taraflar ülkeyi bugünkü haline getirmiş oldular. Benzer bir sürecin, Libya'da devam ettiğini görüyoruz." diye konuştu.

Uluslararası toplumun Libya'daki sürece eğilmesini olumlu bulduğunu dile getiren Yılmaz, Türkiye'nin bu süreçte ne yapacağının önemli olduğunu vurguladı. Yılmaz, Suriye'deki hataların tekrarlanmaması gerektiğini ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşmalar doğrudur ama bu saatten sonra savaşan taraflara cihatçı transferi konusunda bir işe bulaşırsa bu Türkiye'ye, Suriye'dekinden fazla zarar verecektir. Bu konuda uyarıda bulunmak istiyorum. Türkiye'yi bekleyen en önemli tehlike bu algının yerleşmesi ve Türkiye'nin baskı altına alınması söz konusu olabilecektir. Türkiye kartları doğru oynamazsa, eğer Türkiye Suriye'den ders çıkarmazsa ve uluslararası toplumdaki yalnızlığını görmezse bu Libya'da da tekrar edecek ve Türkiye maalesef orada yalnızlaşacak."

- Kur'an kursu öğreticilerinin durumu

Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesinin 11 milyar lira ile 8 bakanlığın bütçesini geçtiğini ancak Kur'an kursu öğreticilerine adaletsizlik yapıldığını da savundu. Yılmaz, bu kişilerin bin ile bin 500 lira civarında aylık aldıklarını söyledi.

Kur'an kursu öğreticisi yaklaşık 5 bin kişinin seslerinin duyurulmasını istediğini aktaran Yılmaz, ayrıca bu çalışanların sigorta primlerinin de düzgün yatırılmadığını öne sürdü. Yılmaz, Diyanet'in adaletsizlik yapmaması gerektiğini ifade ederek, Kur'an kursu öğreticilerinin haklarının verilmesini istedi.

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Ardahan Bağımsız Milletvekili Öztürk Yılmaz TBMM

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