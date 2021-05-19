Bağımsızlığın ilk adımı! Tüm yurtta 19 Mayıs coşkusu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl da koronavirüsün gölgesinde kutlanırken; 102 yıldır kalplerdeki coşku, heyecan ve gurur ise hiç eksilmeden sürüyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 1919'da Samsun'a çıkarak Türk Milleti'nin bağımsızlık ve özgürlük umutlarını inanca dönüştürdüğü milat olan 19 Mayıs, tüm yurtta coşku ve gururla kutlanıyor. İLK TÖREN ANKARA'DA 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığındaki heyetin 09.30’da Anıtkabir ziyareti ile başlayacak. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kongre Merkezi’nde 81 il ve KKTC'den gelen temsilci gençleri ve sporcuları kabul edecek. BAKAN SELÇUK GENÇLERLE BULUŞACAK TRT EBA Ortaokul ve TRT EBA Lise kanalında saat 09.00 itibarıyla yayınlanacak olan "Doğan Güneşin İzinde" programında lise öğrencileri hazırladıkları sunumlarla Milli Mücadele sürecini anlatacak, müzik performansı ile izleyicilere keyifli anlar yaşatacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da online katılımı ile 81 ilden öğrenciler Bakan Selçuk'a merak ettiklerini sorma imkanı bulacak.

TRT EBA KANALLARINDA BAYRAM COŞKUSU TRT EBA Anaokulu'nda ekrana gelen "Takvim" programı, 19 Mayıs kapsamında spor yapmanın, sağlıklı yaşam ve beslenmenin beden, ruh ve zihin sağlığına olan katkılarını oyun temelli etkinliklerle ele alacak. Yeni yarışma programı "Uzaktan Erişim TRT EBA" 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı özel bölümünde Tozkoparan dizisinin çocuk oyuncuları Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele dönemiyle ilgili soruları yanıtlayacak. İSTANBUL'DA ÇEVRİM İÇİ KUTLAMA 19 Mayıs kutlamaları İstanbul’da çevrim içi programlarla devam edecek. İl Millî Eğitim Müdürlüğü online düzenlenecek etkinlikte birçok önemli ismi gençlerle buluşturacak. "Gençlerle Baş Başa Gençlik Şöleni" çerçevesinde Prof. Dr. Nevzat Tarhan bilinçli genç olmak hakkında konuşacak. Yazar Aziz Erdoğan ise Mehmet Akif ve gençlik çerçevesindeki sunumu ile Edebiyat Akademisinin konuğu olacak. Dr. Türker Toker "Geleceğimiz Gençlerimiz" konusunu anlatacak. Ayrıca down sendromlu gençlerle öz savunuculuk konuşulacak. Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen "Gençlik ve Spor" üzerine bir sunum yapacak.

19.19'DA BALKONLARDA İSTİKLAL MARŞI OKUNACAK Saat 19.19’da ise tüm yurtta İstiklal Marşı okunacak. Bu etkinlik, 10 ilde (Ankara, İstanbul, İzmir, Sivas, Samsun, Şırnak, Gaziantep, Antalya, Van, Manisa) düzenlenecek canlı yayınlarla milyonlarca vatandaşla buluşacak. GENÇLİK KONSERLERİ Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenecek "19 Mayıs Gençlik Konseri" sevilen isimleri bir araya getirecek. Zeynep Bastık, Oğuzhan Koç ve Eser Yenerler'in katılımı ile gerçekleşecek konser, 19 Mayıs Çarşamba günü saat 21.00'de canlı yayınla TRT Müzik'te ekranlara gelecek. 19 MAYIS'IN ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR? Türkiye Cumhuriyeti tarihinde eşsiz bir galibiyet olarak yer eden Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımı 19 Mayıs'ta atılmıştır. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bugün İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir. 19 MAYIS KUTLAMALARININ TARİHÇESİ Gençlik ve Spor Bayramı ilk defa 1926 yılında Gazi Günü adı altında Samsun'da kutlanmış, 24 Mayıs 1935'te Atatürk Günü adı altında resmiyet kazanmıştır. Beşiktaş'ın girişimleriyle Fenerbahçe Stadı'nda kutlanan bu ilk 19 Mayıs, Galatasaray ve Fenerbahçe'li yüzlerce sporcunun da katılımıyla bir spor günü haline gelmiştir. Bu organizasyondan bir süre sonra gerçekleşen Spor Kongresi'nde söz alan Beşiktaş Kurucu Üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni kutlanan Atatürk Günü'nün tüm gençliğe mal edilebilmesi için "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" adı altında her yıl yapılmasını teklif etmiştir. Kongrede oylanan bu öneri kabul edilmiş ve Atatürk'ün de onayıyla yasalaşmıştır. 20 Haziran 1938 tarihli kanunla "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanan bu ulusal bayramın adı 12 Eylül Darbesi'nden sonra "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" adını almıştır.

İŞTE KURTULUŞA GİDEN YOLUN ÖYKÜSÜ: Tarih: 15 Mayıs 1919… Mustafa Kemal'in öncülüğünde Çanakkale Cephesi'nde büyük bir destan yazılsa da Osmanlı 1. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkmış, Anadolu düşmanlar tarafından işgal edilmişti. Millet, kurduğu küçük gruplarla düşmana karşı direnişe geçmiş, var gücüyle yurdunu savunmaşa başlamıştı. Anadolu toprakları bu durumdayken, İngiliz işgali altındaki İstanbul'da milletin kaderini değiştirecek tarihi bir karar alınmış, Mustafa Kemal, 9. Ordu Müfettişi olarak Samsun'a gitmekle görevlendirilmişti. BANDIRMA VAPURU HAZIRLANDI Mustafa Kemal, kendisi için hazırlanan ve onu Samsun'a götürecek olan Bandırma Vapuru'nun kaptanı İsmail Hakkı Bey'i makamına çağırtarak yolculuk hakkında bilgi aldı. Yolculuk 16 Mayıs 1919 günü başladı. Vapur, yola çıkmadan Sirkeci Garı açıklarında İngilizler tarafından arandı. Mustafa Kemal, Bandırma Vapuru'na Kız Kulesi açıklarında bindi. O GÜNÜ NUTUK'TA ANLATTI Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk'un 1. bölümündeki “Benim Kararım” adlı kısmında şu sözlere yer verecekti: “Osmanlı ülkeleri bütün bütüne parçalanmıştı. Ortada bir avuç Türkün barındığı bir ata yurdu kalmıştı. Baylar, bu durum karşısında bir tek karar vardı. O da ulus egemenliğine dayanan, tam bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak. İşte, daha İstanbul'dan çıkmadan önce düşündüğümüz ve Samsun'da Anadolu topraklarına ayak basar basmaz uygulamaya başladığımız karar, bu karar olmuştur.”