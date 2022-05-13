Bağırsak gazına, gaz sıkışmasına ne iyi gelir? Bağırsak gazını ve gaz sıkışmasını yok eden besinlerle evde tedavi

Gaz, yemek yerken yutulan havadan kaynaklandığı gibi bağırsakta bulunan bakterilerin yiyecekleri parçalamasıyla da oluşur. Nadiren de olsa önemli hastalıkların habercisi olabilir. Bazen oldukça rahatsız edici boyutlara ulaşan gaz sancısının çok da endişe edilecek bir sorundan dolayı ortaya çıktığı söylenemez ama günlük yaşam kalitesini etkileyebilir. Birçok sebepten ötürü vücudumuzdaki gazı dışarı atmak zorundayız, bunların en başında, şişkinlik hissi gelir. Ayrıca bağırsak hastalarının gazı içeride tutması son derece zararlı olabilir. Eğer rahat bir şekilde gaz çıkarabiliyorsanız sağlıklı bir sindirim sistemine sahipsiniz demektir. Gazı rahatlıkla çıkarabilmek aynı zamanda psikolojik olarak da kendinizi iyi hissetmenizi sağlar.

Aşırı gaz çıkartmanın ise belli hastalıklara işaret ettiğini söyleyebiliriz. Bu hastalıklardan biri gastrittir. Gastrit, sindirim sistemini bozarak karın ağrısını ve gaz sıkışmasını meydana getirir. Laktoz intoleransı olan kişiler sürekli, vücutlarındaki gazı dışarı atma haliyle sıkıntılı bir şekilde mücadele verirler. Mide ve bağırsaklarında gaz sıkışmasından kaynaklı kramplar belirir. Çölyak hastaları gluten, çavdar, buğday gibi besinlerin içinde bulunan proteinli yiyeceklere karşı çok hassastırlar, sürekli geğirme hissi ve karın kramplarıyla karşılaşırlar.

Yeme içme alışkanlıkları, stresli durumlar, alerjiler, üzüntü, gerginlik gibi sebeplerden ötürü de mideye, bağırsaklara, kasıklara, bazen de sırta kadar yayılan gaz sancıları ortaya çıkabilir. Vücut ise bu gazı dışarı atmak zorundadır. Ara ara olan gaz sıkışmaları ya da nedeninin o an tahmin edilebildiği durumlarda oluşan gazlar aslında normaldir. Fakat çok sık oluşan gaz sorunlarınız için doktorunuza danışmalısınız.

Yetişkinlerde Gaz Sancısına Ne İyi Gelir?

Yetişkinlerde sıklıkla görülen gaz sancıları ilk etapta ılık su içilerek giderilmeye çalışılabilir. Bu aynı zamanda sorunun çözümüne karşı uygulanabilecek en pratik yöntemlerden biridir. Ayrıca rahat bir pozisyonda oturmak ya da biraz yürümek, derin nefes alıp vermek ve sorunlu bölgeye hafifçe masaj yapmak rahatlamayı sağlayabilir. Öncelikle bu tip durumlarda size genel olarak dokunan besinleri bulmaya çalışmalı, besinleri tüketim şekillerinizi gözden geçirmelisiniz. Soruna kaynaklık ettiğinden şüphe duyduğunuz besinlerden uzak durarak veya pişirme yöntemlerinizi değiştirerek sancıların tekrarlamasının önüne geçebilirsiniz. Bir nevi kendi kendinizin doktoru olarak, hemen herkesin belirli zamanlarda başına gelebilecek bu sorunu çözüme kavuşturabilirsiniz.

Laktoz ve gluten alerjisi gaz sancılarının temelinde yatan sebeplerden biri olabilir. Eğer bu tip bir alerji probleminiz mevcutsa buğday ve süt tüketimini sınırlamanız önerilir. Sindirimi zor olan gıdalar genel olarak karbonhidrat içerir. Örnek olarak kuru fasulye, nohut, mercimek, lahana

Hepimizin bildiği üzere sindirim ağızda başlar. Bu yüzden yemekleri çok iyi çiğneyerek yemek, sindirimin sağlıklı bir şekilde gerçekleşebilmesi için atılabilecek ilk adımdır. Ayrıca sigara, alkol gibi alışkanlıkları terk etmek, düzenli olarak spor yapmak gibi davranış şekillerinin yanı sıra bazı bitkisel çözümler bağırsak gazı nasıl giderilir konusunda sonuca ulaşmaya yardımcı olabilir.

Gaz sıkışmasına soda iyi gelir mi? Soda içeriğinde bulundurduğu mineraller ve asitli yapısından ötürü sorunun çözümüne karşı ilk olarak tavsiye edilebilecek içeceklerin başında gelir.

1. Nane

Karın şişliğine ne iyi gelir sorununa karşı son derece şifalı bir bitki olan nanenin yağından, kurutulmuş halinden, taze yapraklarından yararlanılabilir. Nanenin içindeki mentol özelliği sindirim sistemindeki kasılmaları çözer. Özellikle hazmı kolaylaştırarak ve vücuttaki gazın atılmasını sağlayarak, mide şişkinliğini giderip sindirimi rahatlatır. Besinleri hazmetmek konusunda sorun yaşıyorsanız nane çayını düzenli olarak tüketerek bu sorununuzun önüne geçebilirsiniz. Fakat her bitkinin aynı zamanda birer ilaç olduğunu da unutmamak lazım. Şayet ileri derecede bir mide rahatsızlığınız mevcutsa bu tür bitkisel destekleri almadan önce kesinlikle doktorunuza danışmalısınız.

Gaz sıkışmalarını çözmesi için tüketilecek nane çayının hazırlanması oldukça kolaydır. 1 su bardağı miktarında suyu kaynatın ve içerisine 1 tatlı kaşığı kurutulmuş nane atın. Kısa bir süre demlenmeye bırakın. Daha sonra süzgeçten geçirerek başka bir bardağa alın ve içerisine hafifçe yarım limon sıkın, kalan limonu da naneli suyun içerisine atabilirsiniz.

2. Papatya

Papatya, trankilizan (sakinleştirici) etkisiyle stres ve ruhsal gerginlikten kaynaklanan mide ağrılarını giderir. Aynı zamanda antispazmodik yapısı sayesinde midede gerçekleşen sıkışmayı, ekşimeyi çözücü etkiye sahiptir. Bunun için özellikle mayıs, haziran aylarında toplanan papatyalardan faydalanılabilir. Papatyanın yağı da tıpkı çayı gibi birçok sindirim probleminin çözümünü destekler, mide sancılarını giderir. Papatya yağının içeriğindeki antiseptik özellikler bağırsaklarda, birtakım zararlı mikroorganizmaların oluşumunu engelleyerek sindirim sorunlarının önüne geçilmesine yardımcı olur.

Papatya çayını yapmak için 1 su bardağı kaynamış suya, 1 tatlı kaşığı papatya atarak demleyebilirsiniz. Bu çayı isterseniz limon ve bal ile tatlandırabilirsiniz.

3. Zerdeçal

Gaz sıkışmasına ne iyi gelir? Zerdeçalın vücuda sağladığı faydaların başında sindirim sistemine katkıları gelir. Sindirime yardımcı olan safrayı çoğaltır, hazımsızlık durumunda mideyi rahatlatır. Mide yanması ve ekşimesi şikayetlerinin giderilmesinde etkili olur. Genellikle kadınlarda görülen spastik bağırsak hareketlerini yatıştırır, iltihaplı durumlar ve kolit gibi önemli rahatsızlıklarda fayda sağlar.

Zerdeçalın da diğer tüm bitkiler gibi aşırı tüketiminin vücuda farklı etkileri olabilir. Toz hali yemeklerin içine pişirme esnasında 1-2 çay kaşığı kadar katılabilir. Etkisinin artması için karabiber ve zeytinyağı ile hazırlayacağınız karışımını kullanabilirsiniz. Genelde pişirilmiş halinin etkisi daha kuvvetlidir.

4. Zencefil

Zencefil bağırsak gazı için şifalı bitkiler arasındadır ve ilaç sektöründe, alternatif tıpta kullanılan değerli bir bitkidir. İçerisindeki zengin besin değerleri sayesinde vücudun hastalıklarla gerçekleştirdiği sıkı mücadelenin önemli bir yardımcısıdır. Mide dostudur, mide bulantısına iyi gelir, kusmayı önler. Gıda emilimini kolaylaştırır, hazım sorununun önüne geçer. Ağrıyı yatıştırıcı özelliği vardır, iltihabı azaltır.

Zencefil taze olarak ya da toz halinde tüketilebilir. Ancak düzenli olarak bir ilaç kullanıyorsanız zencefil tüketmeden önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Çünkü zencefil bir ilaç kadar güçlüdür ve kullandığınız ilacın içeriğiyle uygun olmayabilir. Zencefil çayını hazırlarken 15 gram taze zencefili ya da bir çay kaşığı toz zencefili kaynamış suyun içine atıp 2 dakika demlemeye bırakın. Yalnız çok demlenirse tadı acılaşabilir. Bal veya limonla tatlandırabilirsiniz.

5. Rezene

Rezene çayı vücuda sağladığı faydalarla uzun yıllardır alternatif tıbbın önemli bir bitkisidir. Tohumlarını ezerek kullanma usulü ilaç yapımında ve Hindistan, Çin gibi ülkelerde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Mide rahatsızlıklarına karşı oldukça etkilidir. Bu etkisinde özellikle lifli yapısının payı büyüktür. Bilindiği üzere lifli besinler sindirimin kolaylaşmasına yardımcı olur. Bağırsakları çalıştırarak kilo problemine ve vücudun rahatlamasına katkıda bulunur. Tohumu bağırsaklardaki bakterilere karşı savaşır, özellikle kabızlık halinde tüketilmesi uygundur. Yemek yedikten bir süre sonra, bir iki adet rezene tohumunu ağzınızda çiğneyerek midenizi rahatlatma yolunu deneyebilirsiniz. İçinde çok güçlü uçucu bileşenler barındıran rezene bu sayede vücuttan gazın atılmasını sağlar. Aynı zamanda iyi bir antioksidan özelliği bulunur.

Rezene çayını hazırlamak için 250-300 gram kaynamış suya 1-2 çay kaşığı kurutulmuş rezene atarak 5-10 dakika demleyebilirsiniz. Çok fazla demlemek acı bir tat bırakabilir. Bu tip durumlarda limon ve bal ile hazırladığınız çayı tatlandırabilirsiniz. Ayrıca bitki çaylarını çok uzun süre ara vermeden kullanmayınız. Bir süre kullandıktan sonra biraz ara verip daha sonra tekrar başlayabilirsiniz.

6. Anason

Anason mide şişkinliğine iyi gelen yiyecekler arasındadır. Spazm giderici, rahatlatıcı özellikler içeren bir bitkidir.

Anason çayınızı hazırlarken bir bardak su içine 1 çay kaşığı kurutulmuş anason ya da bir iki taze yaprak atıp, demleyebilirsiniz.

Probiyotik İçeren Besinler

Probiyotikler, vücut sağlığına olumlu etkileri olan mikroorganizmalardır. Bu mikroorganizmalar özellikle sindirim sağlığı açısından bir hayli faydalıdır. Bağırsaklara yerleşerek, bu bölgenin florasını düzenlerler, sağlıklı bağırsaklarla sindirim sistemini desteklerler, ishal, kabızlık ve gaz sıkışmaları gibi sorunlara karşı önleyici ve giderici etki gösterirler. Günümüzde çok fazla işlenmiş gıdanın tüketilmesinden dolayı yararlı bakterilerin vücutta azalması söz konusu olur. Bundan ötürü probiyotik içeren besinlerin tüketilmesi önem taşır. Paketlenmiş gıdalara probiyotik takviyeler yapılsa da bunlar işlenmiş gıdalar olduğu için her zaman doğal gıdalar tercih edilmelidir. Probiyotikler genellikle süt ürünlerinde mevcuttur. Fakat düzenli ilaç kullanan kişilerin bu tip besinleri tüketmeleri yine kontrol altında olmalıdır.

Yoğurt

Süt

Peynir

Kefir

Bitter çikolata

Mikro yosunlar

Kombu çayı

Ayran

Turşu

Lahana turşusu

Gaz Sıkışması Nerelere Vurur?

Vücuttan kokusuz olarak dışarı çıkartılan gaz, bağırsaklarda gaz sıkışması belirtilerinin başında gelir. Bağırsaklarda iki farklı şekilde gaz oluşumu gözlemlenir. Bunlardan biri kalın bağırsakta sindirilemeyen bazı zararsız bakterilerin sindirilememiş besinleri bozması şeklindedir. Bu besinler bağırsak florasının bozulmasıyla ortaya çıkan enzim yetersizliği sebebiyle bozulabilir. Sulu bir gaita çıkmasına neden olabilir. Bir başka sebep ise almış olduğumuz gıdaların farklı tepkilere neden olmasıdır. Sigara içen kişilerde ya da takma diş kullananlarda hava yutma olasılığı artar, bu da bağırsakta gaz birikimine sebep olabilir. Kalın bağırsakta oluşan birtakım bakteriler hidrojeni yok eder, midede oluşan gazlar mide asidine sebep olarak ince bağırsaktan kalın bağırsağa geçmez.

En çok karbonhidratlı besinler vücudumuzdaki gazlara neden olur. Günde en fazla 14 kez gaz çıkarmak normal sayılırken bu durumun üzerinde gaz şikayeti olan kişiler sindirim bozukluğu yaşıyor olabilir. Konu üzerinde bir uzman hekime danışılmasında fayda vardır.

Midede biriken gazın dışarı atılamaması sonucunda gaz sıkışması ortaya çıkar ve bu sorun vücudun bazı yerlerinde ağrı ve sancıya sebep olabilir. Genellikle ishal veya kabızlık gibi sindirim problemleriyle sonuçlanır. Gaz sıkışması sırt ağrısı yapar mı? Mide ve bağırsaklarda biriken gaz kalpte ve sırtta kramplar şeklinde de kendini gösterir. Sancılar bağırsaklardan göğse kadar birçok yerde kendini gösterir. Bu sebeple tüketilen besinler ve besinlerin pişirme şekline son derece dikkat edilmelidir. Vücudun birçok yerine yayılan ağrı gastrit, ülser gibi birçok hastalığın belirtisiyle karıştırılabilir.

Yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen gaz sıkışmasının zararları tahmin edilenin üstünde boyutlara ulaşabilir. Oturma, kalkma gibi faaliyetlerin gerçekleştirilmesini dahi zorlaştırabilir. Bu faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilememesiyle kasıkta gaz sıkışması ortaya çıkabilir.

Bağırsak gazı mide bulantısı yapar mı? Bağırsaklarda aşırı miktarda biriken gaz mide bulantısını ortaya çıkararak kusmaya neden olabilir.

