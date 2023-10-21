Bağırsak ve cinsel organlarına gizlemişler! Beden muayenesinde ortaya çıktı...

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu 2 kadının Rize'ye uyuşturucu madde getireceğini tespit etti.

Teknik ve fiziki takibin ardından M.K. ve L.E. il merkezinde gözaltına alındı. Zanlıların üzerinde yapılan aramada bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

Ele geçirilen maddelerin özel şekilde ambalajlanması ve kapsül haline getirilmesi nedeniyle zanlılar, beden muayenesi için hastaneye götürüldü.

İÇ GENİTAL VE ANÜS BÖLGESİNDE TESPİT EDİLDİ

Hastanede yapılan tetkiklerde M.K'nin iç genital ve anüs bölgesinde iki parça yabancı cisim tespit edildi. Yapılan tıbbi müdahale sonucu çıkarılan cismin yine metamfetamin olduğu anlaşıldı.

Zanlılardan 7 parça kapsül şeklinde 534,53 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.K. ve L.E, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. (AA)









