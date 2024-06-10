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    4. Bağırsaklarınız adeta yeniden doğacak! Kabızlığı bitiren 3 etkili tarif

    Bağırsaklarınız adeta yeniden doğacak! Kabızlığı bitiren 3 etkili tarif

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    10.06.2024 15:34
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    Kabızlık günümüzde birçok kişinin muzdarip olduğu rahatsızlıklardan biri. Tıkanmış bağırsakları rahatlatmak ve düzgün çalıştırmak için sayısız yöntem ve tarif var. 'Ne yapsam kabızlığım geçmiyor' diyenlerdenseniz bu 3 etkili tarif ile bağırsaklarınızı adeta bir motor gibi çalıştırabilirsiniz. İşte tarifler ve uygulama şekilleri...

    Bağırsaklarınız adeta yeniden doğacak! Kabızlığı bitiren 3 etkili tarif

    Kabızlık, pek çok insanın karşılaştığı rahatsız edici bir sorundur. Bu yaygın probleme karşı doğal çözümler aranıyor. Tıkanmış bağırsakları hareketlendiren bu 3 etkili tarif, kabızlık sorununa hızlı bir şekilde çözüm getirerek bağırsakları yeniden doğmuş gibi çalıştırıyor. Eğer kabızlık sorununuza doğal bir çözüm arıyorsanız, bu etkili yöntemleri hemen denemelisiniz.

    1. KABIZLIĞI BİTİREN KAHVALTILIK TARİF

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    Gerekli malzemeler:

    • 3 adet kuru erik veya kayısı
    • 1 su bardağı kefir
    • 1 tatlı kaşığı keten tohumu veya chia tohumu
    • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı
    • 1 yemek kaşığı yulaf ezmesi

    Yapılışı ve uygulanışı:

    Bütün malzemeleri blenderdan geçirip 4 gün boyunca kahvaltı yerine tüketin.

    2. BAĞIRSAK ÇALIŞTIRAN KAYISILI TARİF

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    Gerekli malzemeler:

    • 1 su bardağı su
    • 2 adet kayısı

    Yapılışı ve uygulanışı:

    1 su bardağı suya 2 adet kayısıyı ekleyip 15 dakika bekletin. Önce suyu içip ardından kayısıları yiyin. Bu tarifi 1 hafta boyunca her sabah aç karnına kahvaltı öncesi uygulayın.

    3. CHİA TOHUMU TARİFİ

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    Gerekli malzemeler:

    • 1 su bardağı su
    • 1 yemek kaşığı chia tohumu
    • 10 damla limon suyu

    Yapılışı ve uygulanışı:

    1 su bardağı suya 1 yemek kaşığı chia tohumu ve 10 damla kadar limon suyu ekleyip 15 dakika chia tohumlarının şişmesini bekleyin. Daha sonra için. 1 hafta boyunca her sabah aç karnına kahvaltı öncesi tüketin.

    Vitrin


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    Anahtar Kelimeler:
    kabızlık bağırsak
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