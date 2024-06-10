Bağırsaklarınız adeta yeniden doğacak! Kabızlığı bitiren 3 etkili tarif

Kabızlık, pek çok insanın karşılaştığı rahatsız edici bir sorundur. Bu yaygın probleme karşı doğal çözümler aranıyor. Tıkanmış bağırsakları hareketlendiren bu 3 etkili tarif, kabızlık sorununa hızlı bir şekilde çözüm getirerek bağırsakları yeniden doğmuş gibi çalıştırıyor. Eğer kabızlık sorununuza doğal bir çözüm arıyorsanız, bu etkili yöntemleri hemen denemelisiniz.
Gerekli malzemeler:
Yapılışı ve uygulanışı:
Bütün malzemeleri blenderdan geçirip 4 gün boyunca kahvaltı yerine tüketin.
Gerekli malzemeler:
Yapılışı ve uygulanışı:
1 su bardağı suya 2 adet kayısıyı ekleyip 15 dakika bekletin. Önce suyu içip ardından kayısıları yiyin. Bu tarifi 1 hafta boyunca her sabah aç karnına kahvaltı öncesi uygulayın.
Gerekli malzemeler:
Yapılışı ve uygulanışı:
1 su bardağı suya 1 yemek kaşığı chia tohumu ve 10 damla kadar limon suyu ekleyip 15 dakika chia tohumlarının şişmesini bekleyin. Daha sonra için. 1 hafta boyunca her sabah aç karnına kahvaltı öncesi tüketin.