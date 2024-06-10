Bağırsaklarınız adeta yeniden doğacak! Kabızlığı bitiren 3 etkili tarif

Kabızlık, pek çok insanın karşılaştığı rahatsız edici bir sorundur. Bu yaygın probleme karşı doğal çözümler aranıyor. Tıkanmış bağırsakları hareketlendiren bu 3 etkili tarif, kabızlık sorununa hızlı bir şekilde çözüm getirerek bağırsakları yeniden doğmuş gibi çalıştırıyor. Eğer kabızlık sorununuza doğal bir çözüm arıyorsanız, bu etkili yöntemleri hemen denemelisiniz.

1. KABIZLIĞI BİTİREN KAHVALTILIK TARİF

Gerekli malzemeler:

3 adet kuru erik veya kayısı

1 su bardağı kefir

1 tatlı kaşığı keten tohumu veya chia tohumu

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı yulaf ezmesi

Yapılışı ve uygulanışı:

Bütün malzemeleri blenderdan geçirip 4 gün boyunca kahvaltı yerine tüketin.

2. BAĞIRSAK ÇALIŞTIRAN KAYISILI TARİF

Gerekli malzemeler:

1 su bardağı su

2 adet kayısı

Yapılışı ve uygulanışı:

1 su bardağı suya 2 adet kayısıyı ekleyip 15 dakika bekletin. Önce suyu içip ardından kayısıları yiyin. Bu tarifi 1 hafta boyunca her sabah aç karnına kahvaltı öncesi uygulayın.

3. CHİA TOHUMU TARİFİ

Gerekli malzemeler:

1 su bardağı su

1 yemek kaşığı chia tohumu

10 damla limon suyu

Yapılışı ve uygulanışı:

1 su bardağı suya 1 yemek kaşığı chia tohumu ve 10 damla kadar limon suyu ekleyip 15 dakika chia tohumlarının şişmesini bekleyin. Daha sonra için. 1 hafta boyunca her sabah aç karnına kahvaltı öncesi tüketin.







