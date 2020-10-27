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Bağışıklığı güçlendirmek için bu besinler kurtarıcınız olacak

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.10.2020 12:14 | Son Güncelleme

Koronavirüs pandemisi nedeniyle bağışıklığı güçlendirmenin daha da önemli olduğu şu günlerde diyetisyen Esra Işıkdemir'den tavsiyeler geldi. Kış döneminin yaklaşmasıyla birlikte hastalık riskinin artması, yediklerimizi daha da önemli kılıyor. Peki bağışıklığı güçlendirmek için ne yememiz gerekiyor? İşte koronavirüs salgını için de en büyük destekçimiz olacak bağışıklığı güçlendirmek için tüketilebilecek o besinler...

Bağışıklığı güçlendirmek için bu besinler kurtarıcınız olacak

Koronavirüs ile ilgili birçok bilim insanı tedavi ve iyileşme süreçleri ile ilgili yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Vaka sayısı her geçen gün artarken kış mevsimine geçiş aşaması, mevsimsel değişiklikler bağışıklığımıza etki edip soğuk algınlığına yakalanmamıza neden olabiliyor. Mevsimsel geçişler ve koronavirüse karşı bağışıklığımızı güçlü kılmak için hangi gıdaları tüketmeliyiz sorusunu uzman diyetisyen Esra Işıkdemir açıklıyor.

YETERLİ VE DENGELİ BESLENEREK BAĞIŞIKLIĞINIZI KUVVETLENDİRİN!

Esra Işıkdemir: ‘Salgın nedeniyle bağışıklık sistemimizi güçlendirmenin önemi de bir kez daha ön plana çıkıyor. Koronavirüse yakalanmadan önce bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için adımlar atmamız gerekiyor. Bu nedenle öncelikle sebze ve meyve tüketimini arttırmakla başlayabiliriz. E vitamini de vücudunuzun enfenksiyonlarla savaşmasına destek olan çok güçlü bir antioksidandır. Badem, yer fıstığı, ay çekirdeği ve fındık da E vitamininden zengin gıdalara verilebilecek en güzel örneklerdendir. Portakal, mandalina, greyfurt gibi meyvelerin C vitamini içeriklerinin yüksek olduğunu biliyoruz. Peki ıspanak, dolmalık biber, brüksel lahanası, brokoli kırmızı biberin de C vitamini açısından zengin olduğunu söyleyebiliriz.’
‘Koronavirüse karşı bir diğer D vitamininin etkili olduğu belirtiliyor. Her gün 10-15 dakika balkonunuzda el ve ayaklarınız açıkta kalacak şekilde güneşlenebiliriz. Eğer rutin kan tahlillerinizde D vitamini eksikliği görülüyorsa uzman hekiminiz ile görüşerek D vitamini takviyesi alabilirsiniz.’

ÇİNKO VE OMEGA 3 TÜKETİMİ ÇOK ÖNEMLİ BİR NOKTADA!

‘Çinko bağışıklık sistemini güçlendiren en etkili minerallerden biri olarak hayatımızda yer alıyor. Çinko özellikle et, balık, yumurta gibi hayvansal protein kaynaklarında ve bunun yanında kabak çekirdeği ve bademde bulunuyor. Bu gıdaları da düzenli tüketmek bağışıklığımızı güçlendirmek için önem taşıyor. Ek olarak Omega-3 bağışıklığı düzenleyici ve destekleyici özelliğe sahiptir. Balıkta, cevizde, keten tohumunda, avokadoda ve sebzelerden semizotunda bolca bulunan Omega-3, bağışıklık sistemini desteklemektedir.’

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