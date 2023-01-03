HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Bağışıklık sistemini bozarak vücudu baştan aşağı mahvediyor! Erken ölüm riskini artırıyor

Bağışıklık sistemini bozarak vücudu baştan aşağı mahvediyor! Erken ölüm riskini artırıyor

03.01.2023 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağışıklık sistemini güçlendiren yiyecekler bizi hastalıklara karşı kalkan gibi korusa da günlük hayatta yediğimiz birçok yiyecek vücudumuz için oldukça sağlıksız olabiliyor. Uzmanlar lezzetli diyerek yediğimiz o tehlikeli yiyeceklerin kalp krizi, diyabet gibi sağlık problemlerine yol açtığını belirterek erken ölüm riskini artırdığını paylaştı.

Bağışıklık sistemini bozarak vücudu baştan aşağı mahvediyor! Erken ölüm riskini artırıyor

Toplumdaki sağlıklı yiyeceklerin tadının diğer yiyecekler kadar lezzetli olmadığı düşüncesi ve her geçen gün artan zararlı yiyeceklerin tüketimi sağlığı önemli ölçüde riske atıyor. Sağlık için zararlı yiyeceklerin işlenmiş gıdalar olduğu biliniyor. Meyve ve sebze tüketimi yerine işlenmiş gıdalara yönelmek tip 2 diyabet, kalp krizi, kanser riskini artırıyor.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ BOZABİLİYOR

Ekran görüntüsü 2023-01-03 090629

İşlemiş gıdalar yeterince lif , omega-3 yağ asitleri, mikro besinler yoktur, ancak çok fazla omega-6 yağ asitleri, trans yağ, dallı zincirli amino asitler, emülgatörler, nitratlar, tuz, etanol ve fruktoz içerirler. Lezzetlerini sevsek de, hazırlaması çok daha kolay ve hızlı olsa da, beslenmemizin çok büyük bir kısmını oluştururlarsa bağışıklık sistemimizin işleyişini de bozabilirler.

VÜCUTTA İLTİHAP OLUŞMASINA NEDEN OLABİLİR

2022'de, ultra işlenmiş gıdaların beslenmemizde çok büyük bir rol oynamaları halinde sağlığımızı nasıl ciddi şekilde tehlikeye atabileceğini gösteren iki çalışma yapıldı. İlk araştırma sırasında 20.000 sağlıklı İtalyan yetişkin muayene edildi. En çok işlenmiş gıdaları tüketenlerin vücutlarında daha fazla enflamatuar belirteç bulundu . Vücudumuzda iltihaplanma oluşmasının birçok nedeni olabilir, örneğin soğuk algınlığı da bu reaksiyona neden olabilir, ancak genellikle vücudumuzun bağışıklık tepkisi sayesinde hızla azalır.

Ekran görüntüsü 2023-01-03 090654

KRONİK HASTALIKLARIN GELİŞMESİNDE ROL OYNUYOR

Ancak iltihaplanma uzun süre devam ederse kanser veya kardiyovasküler hastalıklar gibi kronik hastalıkların gelişmesine yol açabilir. Ne yazık ki, aşırı işlenmiş gıdalar da vücudumuzda aynı reaksiyona neden oluyor, bu nedenle ağırlıklı olarak bu tür gıdaları tüketirsek tehlikeli birçok hastalığa yakalanma riskimiz çok daha yüksek olur.

ÇOK FAZLA İŞLENMİŞ GIDA YİYENLERİN HERHANGİ ERKEN ÖLME RİSKİ DAHA YÜKSEK

Diğer araştırma , 50.000'den fazla Amerikalı erkeği inceledi ve aşırı işlenmiş gıdaların tüketimini bir hastalık geliştirme riskiyle ilişkilendirdi. Araştırmaya göre, daha sağlıklı bir diyete geçmek istemiyorsak kolon kanseri riski taşıyoruz . Aşırı işlenmiş gıdalarda (emülgatörler ve yapay tatlandırıcılar gibi) yaygın olarak bulunan bazı gıda katkı maddeleri de bağırsak mikrobiyomunda değişikliklere neden oldukları için bağırsaktaki iltihaplanmayı arttırırlar, bu nedenle bu sonuç muhtemelen ilişkilidir.

Ekran görüntüsü 2023-01-03 090849

Sonuçta yediklerimize ve bağırsaklarımıza girenlere dikkat etmeliyiz çünkü birçok hastalığın kaynağı vücudumuzun bu bölümünde başlıyor . Daha karmaşık olsa bile, sağlık her şeyden daha önemlidir, çünkü onsuz kesinlikle hayatın diğer güzelliklerinden tam olarak zevk alamayız.

İŞLENMİŞ GIDALAR NELERDİR?

Toplu olarak üretilmiş ekmek, hazır yemekler, hızlı yiyecekler, tatlılar, tuzlu atıştırmalıklar, kahvaltılık gevrekler, tavuk ve balık külçeleri dahil yeniden yapılandırılmış etler, hazır erişteler ve çorbalar, ilave edilmiş konserve sebzeler, konserve balıklar, tuz, şeker kaplı kuru meyveler, gazlı içecekler ve şekerli içecekler gibi günlük hayatta yediğimiz birçok yiyecek işlenmiş gıdadır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hemen doktora gitmenizi söyleyen en önemli işaretHemen doktora gitmenizi söyleyen en önemli işaret
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ilk kez konuştu! Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ilk kez konuştu!
Erdoğan'dan sürpriz ziyaret!Erdoğan'dan sürpriz ziyaret!
Anahtar Kelimeler:
Bağışıklık Sistemi diyabet kalp krizi kanser araştırma iltihap ölüm zarar

En Çok Okunan Haberler

Emekli ve memur maaşları ne kadar kaç TL olacak? Maaş hesabı tek tek yapıldı

Emekli ve memur maaşları ne kadar kaç TL olacak? Maaş hesabı tek tek yapıldı

Müge Anlı'dan tacizci adama sert tepki! "Bacaklarıma bakma yararım senin beynini!"

Müge Anlı'dan tacizci adama sert tepki! "Bacaklarıma bakma yararım senin beynini!"

Çiğli Belediyesine girmek istedi, çantasından satır, bıçak ve çekiç çıktı! 'Yılbaşını kutlamaya geldim'

Çiğli Belediyesine girmek istedi, çantasından satır, bıçak ve çekiç çıktı! 'Yılbaşını kutlamaya geldim'

O yemeklerden zehirlendiler! KYK yurdunda öğrencilerden eylem: Karnımız doysun diye...

O yemeklerden zehirlendiler! KYK yurdunda öğrencilerden eylem: Karnımız doysun diye...

3 eşini de öldüren Necati Akpınar’ı kızı ele vermişti, oğlu da konuştu!

3 eşini de öldüren Necati Akpınar’ı kızı ele vermişti, oğlu da konuştu!

İmam yaptıklarıyla mahalleliyi çileden çıkardı! "Arabanın içinde cenaze namazı kılıyoruz"

İmam yaptıklarıyla mahalleliyi çileden çıkardı! "Arabanın içinde cenaze namazı kılıyoruz"

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.