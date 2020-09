Bağışıklık sistemini güçlendirmek için en iyi yöntem...

PAKETLİ GIDALAR, HAREKETSİZ YAŞAM BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ ZAYIFLATIYOR

Fast food yiyerek, içerisinde ne olduğunu bilmediğimiz paketli gıdaları tüketerek, egzersiz yapmayarak, uykumuza dikkat etmeyerek, gece 3-4’te uyuyup öğlen uyanarak bütün biyolojik ritmi bozarak bağışıklığımızı azaltıyoruz. Biz dış etkenlerden bu kadar etkilenmezsek kendi bağışıklık sistemimiz kanser olmadığımız sürece aslında birçok mikroorganizmaya karşı tek başına savaşmaya yeter.”

BAĞIŞIKLIK GÜÇLENDİRİCİ BİR İLAÇ BULUNMUYOR

Kullanıldığında bağışıklık sistemini güçlendirecek bir ilaç veya şurubun olmadığını işaret eden Dr. Songül Özer, “Beslenmede ve uyku düzeninde yapılan yanlışlardan dönmek, bağışıklık sisteminin çalışmasını normale çevirecektir. Normal bir insanın biyolojik ritmi akşam 23:00-23:30’da uyumak, sabah 08:00’de kalkmaktır. Bu ritme uymak şart. 30 – 60 dakika düz yolda normal tempoda yürüyüş yapılmalı yani vücudun, kasların ve eklemlerin çalıştırılması gerekiyor. Kaynağını bildiğimiz gıdaları tüketmemiz lazım. Tabi bunları yaparken olayı obsesyona dönüştürmemeli. Her şeyi organik tüketmeye çalışan bir grup da var. Bu yaklaşım da yanlış çünkü o besinlerin ne kadar organik olduğunu bilmiyoruz. Her şeyden önemlisi dengeli beslenmek lazım. Yani yağdan, etten, sebzeden ve şekerden de her gıdadan belli miktarlarda tüketmeliyiz. İstanbul’da yaşayanlar için stres bağışıklık sistemini yerle bir eden bir etken” dedi.