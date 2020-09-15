Bağışıklık sistemini güçlendirmek için en iyi yöntem...

Enfeksiyonlarla mücadelede çok önemli bir yeri olan bağışıklık sisteminin korunmasında yaşam şeklinin önemini vurgulayan uzmanlar, sihirli bir formül bulunmadığına dikkat çekiyor. Düzenli ve dengeli beslenme, düzenli uyku ve hareket etmenin bağışıklık sistemi üzerinde önemli etkileri olduğunu belirten uzmanlar, doğuştan gelen bağışıklık sistemini güçlendiren en önemli besinin anne sütü olduğunu vurguluyor.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Songül Özer, enfeksiyonlarla mücadelede en önemli silahlardan biri olan bağışıklık sisteminin güçlü olmasının önemine işaret etti.

GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIĞIN TEMELİ BEBEKLİKTE ATILIYOR

Doğuştan gelen bağışıklık sistemini geliştiren en önemli besinin anne sütü olduğunu vurgulayan Dr. Songül Özer, ilerleyen yıllarda düzenli bir yaşamın da bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ifade etti. Dr. Songül Özer, şunları söyledi:

“Bir bebek ne kadar uzun süre anne sütü emerse doğuştan bağışıklık sistemi o kadar güçlü oluyor. Bağışıklık sistemini güçlendirmenin ilk yolu bebeklikten başlıyor. Sahip olduğumuz hücreler takviye besin, vitamin ve ilaçlar kullanmasak da birçok yabancı cisme karşı bizi korumaya yeterlidir. Ancak bazı durumlarda çok fazla çay, kahve, kolalı içecekler tüketerek biz kendi bağışıklık sistemimizi zayıflatıyoruz.