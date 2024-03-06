Bağlı olunan Sosyal Güvenlik Merkezini öğrenme: Hangi sosyal güvenlik merkezine bağlıyım? Bağlı bulunduğum Sosyal Güvenlik Merkezini nasıl öğrenebilirim?

Her çalışan, bağlı bulunulan sektöre, alınan göreve göre farklı sigorta türleri altında sigortalanır. Prim ödemeleri, emeklilik hesaplamaları da buna göre yapılır. Günümüzde birçok işlemin internet üzerinden yapılması gibi resmî işlemlerin çoğu da internet üzerinden, uygulamalardan ya da resmî internet sayfalarından yapılabilmektedir. Bağlı olunan SGK merkezini öğrenmek için de internet üzerinden sorgulama işlemi yapabilmek mümkün olur. 4A, 4B, 4C olarak sınıflandırılmış olan farklı sigorta türlerinden hangisine bağlı olarak çalışıldığı önemli değildir.

Hangi Sosyal Güvenlik Merkezine bağlıyım?

Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı olarak çalışan tüm kişiler, e-Devlet sistemi üzerinden birçok bilgiye erişebilmektedir. Hangi Sosyal Güvenlik Merkezi’ne bağlı olunduğu da öğrenilebilen bilgiler arasındadır. yine internet üzerinden, uygulama ya da internet sitesi kullanılarak hangi Sosyal Güvenlik Merkezi’ne bağlı olunduğu öğrenilebilir.

Çalışan kişilerin emekli olabilmesi için en önemli şartlardan biri de prim günleri ve prim ödemelerinin hesaplanmasıdır. SGK prim sorgulaması işlemlerinin çoğu devlete ait bir sistem olan e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir. Bağlı olunan Sosyal Güvenlik Merkezi de e-Devletten sorgulanabilir.

Hangi Sosyal Güvenlik Merkezine bağlı olduğumu nasıl öğrenebilirim?

Emeklilik sorgulama işlemleri, ne zaman emekli olunacağının bilgisi, olası emekli maaşı rakamı gibi çeşitli bilgiler Sosyal Güvenlik Kurumu ile öğrenilebilir. Öğrenilmek istenen bilgiler, bu kamu kurumuna bizzat gidip de öğrenilebilir. Öte yandan internet üzerinden işlem yaparak öğrenilmek istenen bilgilere erişmek de mümkün olur.

Her çalışan kişi hangi sigorta türüne bağlı olduğu fark etmeksizin işlem yapabilir. Daha önce SSK (Sosyal Sigortalar Kurumu) olarak faaliyet gösteren kurum günümüzde SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) adı altında toplanmıştır. e-Devlet sistemi üzerinden tüm SGK bilgilerine ulaşılabilir.

Bağlı bulunduğum Sosyal Güvenlik Merkezi hangisi?

Bir çalışan, bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkezi’nin hangisi olduğunu öğrenmek istiyorsa e-Devlet sisteminden birkaç adım izleyerek bu sorgulama işlemini kolaylıkla yapabilir. E-devlet sistemi üzerinden ayrıca SGK primleri, emeklilik şartları ve son durumu gibi bilgilere de ulaşabilmek mümkündür.

SGK merkezi sorgulaması işlemi için öncelikle e-Devlet sistemine giriş yapmak gerekir. E-devlet uygulaması ya da resmî internet sitesine giriş yapabilmek için kimlik numarası ve kişiye özel olarak verilen e-Devlet şifresi girilmelidir. Eğer şifre yoksa en yakın PTT şubesinden başvuru yaparak şifre alınabilir.

Bağlı olunan Sosyal Güvenlik Merkezi nasıl öğrenilir?

Bağlı olunan Sosyal Güvenlik Merkezini öğrenmek için tek yol internet üzerinden sorgulama işlemi yapmak değildir. Aynı şekilde SGK çağrı merkezi telefon numarası aranarak da bu bilgiye ulaşılabilir.

SGK’ya bağlı olan ALO 170 numaralı çağrı merkezi hattı aranarak bağlı olunan Sosyal Güvenlik Merkezinin hangisi olduğu sorgulanabilmektedir. Sigorta sorgulaması da bu hat üzerinden yapılabilir.

Bağlı olduğum Sosyal Güvenlik Merkezini nasıl öğrenebilirim?

Alo 170 çağrı merkezi ya da e-Devlet üzerinden çalışanlar Sosyal Güvenlik Merkezini öğrenebilir ve hangi Sosyal Güvenlik Merkezine bağlı olduğuna dair sorgulama gerçekleştirebilir. E-devlet sistemi üzerinden siteden ya da uygulamadan işlem yapılacak ise şu adımlar takip edilmelidir:

E-devlet sistemine, kimlik numarası ve kişiye özel e-Devlet sistemi şifresi ile giriş yapılır.

Arama kısmına SGK yazılarak listelenen içerikten SGK uygulamasına gidilir.

Açılan sayfaya gerekli bilgiler yazılarak sorgulama işlemi yapılabilir. Arama kısmına ne sorgulanacaksa (Hizmet dökümü, SGK vb.) yazılarak ara butonuna tıklanır ve yönlendirmeleri takip ederek sorgulanan bilgilere ulaşılabilir.

Hangi Sosyal Güvenlik Merkezine bağlı olunduğu bilgisi çeşitli nedenlerle gerekli olabilir. Bu bilgi, hem telefon yolu ile hem bizzat başvuru yaparak hem de internet üzerinden sorgulanabilir. Hangi Sosyal Güvenlik Merkezine bağlı olunduğu bilgisi, kişilerin iş yerleri ile ilgili denetleme yapabilmeleri için de önemlidir.

Çalışılan şirketin sigorta primlerini ödeyip ödemediği, çalışana bilgi vermeden herhangi bir giriş işlemi ya da çıkış işlemi yapılıp yapılmadığını denetlemek ve takip edebilmek için e-Devlet sistemi üzerinden çeşitli SGK bilgi sorgulamaları gerçekleştirilebilir.





