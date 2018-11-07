Bahar ayları ve lohusa depresyonu arasındaki ilişki

Yeni doğum yapmış anneler, "lohusalık depresyonu" ile doğum sonrasında hormonları ve vücutlarında fark edilen değişimler, bir de denk gelen bahar aylarıyla oldukça duygusal bir ruh haline bürünebiliyorlar.

ÇEVRENİN ETKİSİ

Lohusa depresyonu her 100 kadından 20’sinde görülen bir sorun haline geldi. Hem hamilelik hem de doğum süreci kadınlar için oldukça yıpratıcı olabiliyor. Doğum ile birlikte hayatlarının büyük bir kısmında değişim meydana gelen kadınlar, bu durumu kabullenemeyerek kayboldukları hissine kapılabiliyorlar.

Tüm bu duygu-durum değişikliklerine ek olarak anne adaylarının çevresinde bulunan aile fertlerinin, akrabaların ve arkadaşların tavırları da çok önemli.

BAHAR AYLARININ LOHUSA DEPRESYONUNA ETKİSİ

Bahar aylarının başlamasıyla birlikte artan depresif duygular, lohusa dönemi ile birleştiği zaman yorucu bir hal alabiliyor. Yeni doğum yapan kadınlar hem çok ciddi bir değişim geçirdikleri hem de çevrelerinden duyduklarıyla psikolojik açıdan da yıpranıyorlar.

Evde sürekli ilgi isteyen bir bebeğin olması, herkesin anne adayına ne yapması ya da yapmaması gerektiğini söylemesi ve bir anda kadının omzuna yüklenen sorumluluk duygusu yeterince zorlu bir süreci beraberinde getiriyor.