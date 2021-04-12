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Bahar aylarında saç dökülmelerini önlemek mümkün mü?

Betül Songur Betül Songur
12.04.2021 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gün içinde kaybedilen onlarca saç telinin kel kalma riskini artırdığını bilmek kişileri psikolojik olarak olumsuz etkiler. Bu noktada saç dökülmesinin önüne geçmek oldukça önemlidir. Kel kalma riskini azaltmak için saç dökülmelerinin neden kaynaklandığını tespit etmek ise sürecin gerçekleştirilmesi gereken ilk adımıdır. Özellikle mevsim geçişlerinde yaşanan bu sorunu önlerken bakın nelere dikkat etmek gerekir...

Bahar aylarında saç dökülmelerini önlemek mümkün mü?

Saç dökülmelerini önleme noktasında bahar aylarının önem taşıdığını söyleyen Saç Ekimi Direktörü Mehmet Hanifi Kutlar konu hakkında bilgiler verdi.

Mevsimsel geçişler sırasında saçlar da dönemsel dökülmeler olabiliyor özellikle kış mevsiminden yaz mevsimine geçerken saç dökülmesi normalden fazla görülmektedir, bu oran günde 100-200 saç dökülmesi olarak tarif edebiliriz, bu durum hava sıcaklığının ani değişimlerinin yanı sıra havadaki nem ve su oranının değişimine de bağlıdır havalar iyice soğuyup kış mevsimi geldiği zaman saçlardaki dökülme de normalleşmeye başlamaktadır ve rutin halini almaktadır,

SADECE HAVA VE NEM ETKİLİ DEĞİL

Yaz ayında saç dökülmesi için sadece hava ve nem etkili değildir, günlük yorucu işlerin yapılması ve trafik stresi, okul stresleri, sonbaharda beraber baş gösteren depresif ruh hali gibi durumlarda saç dökülmesini hızlandırmaktadır.

İlkbahardan yaz mevsiminin başlangıcıyla beraber vücut sıcak havaya adapte olmakta ve saç dökülmesi biraz daha artabilmektedir.

Özellikle ilkbahar dönemlerinde bu saç dökülmesini azaltmak için saç ekimi dışında alternatif tedavi yöntemlerinden faydalanmakta fayda vardır, pop, saç mezoterapisi gibi yöntemlerle saç dökülmeleri azaltılabilir ve zayıflamış incelemiş saçlar için koruyucu etki sağlamış olur.

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