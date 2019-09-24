Bahar depresyonunun 10 belirtisi

Bahar aylarında hava sıcaklığıyla birlikte nem oranlarının da değişmesi, özellikle yaz mevsiminden kış mevsimine geçiş dönemi olan sonbaharda havaların serinlenmeye başlaması ve sonbaharın belirtilerinin ortaya çıkması insan psikolojisi üzerinde olumsuz etki göstermektedir. Depresyona yatkın olan bireyler bu dönemden daha çok etkilenebilir. Toplumda bahar yorgunluğu olarak bilenen bazı olumsuz değişimlerin de aslında depresyonun belirtileri olabileceği unutulmamalıdır. Alınacak bazı önlemler ile bahar depresyonundan korunmak mümkündür. BU ŞİKAYETLERE DİKKAT EDİN Umutsuzluk, çökkünlük, suçluluk, değersizlik duyguları

Üzgün ve boşlukta hissetme

Halsizlik, enerji kaybı ya da günlük işlere karşı ilgide azalma, performansta düşüş

Sinirlilik, kolayca ağlama, kaygı ve korkular

Aşırı hareketlilik veya uyuşukluk

İştah ve uyku düzeninde bozulma

Konsantrasyonda azalma, unutkanlık ve karar vermekte güçlük

Cinsel istekte azalma

Uzun süreli, tedaviye yanıt vermeyen bedensel şikayetler ve ağrılar

İntihar düşünceleri, intihar planı ya da girişimi

Bahar depresyonuna karşı yaşam biçiminizi düzenleyin

DÜZENLİ UYKU İLE GÜNE ZİNDE BAŞLAYIN Düzenli bir uyku günün ritmini tutturmak, doğanın değişimine ayak uydurmak için önemlidir. Böylelikle vücudun biyolojisi düzene girmiş olur. Televizyondan, bilgisayar ve telefondan uzak sessiz bir odada kitap okumak uykuya dalmayı kolaylaştırır. Erken yatıp erken kalkmak ve her gün aynı saatte uyumak, yorgunluk ve stresi azaltacaktır. SPORA VEYA YÜRÜYÜŞE VAKİT AYIRIN Spor ya da açık havada her gün yarım saat yürüyüş yapmak mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin salınımını artırır. Serotonin, mutluluk, canlılık ve zindelik hissi veren özellikte bir hormondur. Eksikliğinde depresif, yorgun, sıkılgan bir ruh hali görülür. Spora veya yürüyüş yapmaya ekstra vakit ayıramıyorsanız, alışverişe, işe yürüyerek gidebilir ve asansör kullanmak yerine 2-3 katı yürüyerek çıkabilirsiniz. GÜNEŞTEN KAÇMAYIN Güneşe çıkmak kendinizi iyi hissetmenize yardımcı olur. Yetersiz güneş ışığı beyinde kimyasal maddelerin düzeylerini ve dağılımlarını bozabildiğinden bazı bireyler depresyona daha açık hale gelir. Bunun için güneş ışığında özellikle sabahları yarım saat kadar oturmak, mevsimsel geçişlerdeki depresyonu ve halsizliği önler. Güneşli havalarda dışarıda vakit geçirmek mevsimsel depresyonu hafifletmede etkilidir.