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Bahar geldi çiftçilerin yoğun mesaisi başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 11:49 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta ilkbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte kırsal alanlarda yaşayan çiftçilerin tarla, bağ ve bahçe mesaisi başladı.Onikişubat ilçesinin yaklaşık 50 mahallesinde yaşayan çiftçiler ata-dede mirası diyerek arazilerini karasabanla sürüyor.

Bahar geldi çiftçilerin yoğun mesaisi başladı

Kahramanmaraş’ta ilkbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte kırsal alanlarda yaşayan çiftçilerin tarla, bağ ve bahçe mesaisi başladı.
Onikişubat ilçesinin yaklaşık 50 mahallesinde yaşayan çiftçiler ata-dede mirası diyerek arazilerini karasabanla sürüyor. Çiftçiler, engebeli bölgelerde öküzlerle arazilerini sürüyor. Geleneksel yöntemle yapılan işlem sayesinde bağ çubukları da budanıyor. Bağ çubukları, makasla budanıp serpene denilen ağaç kazıklara bağlanıyor.
Kadın çiftçilerin de çalıştığı kırsal mahallelerde bahar mevsiminde hummalı bir çalışma yapılıyor.
Kırsal mahallelerin yüksek kesimlerinde açan çeşit çeşit çiçekler de adeta görsel şölen oluşturdu.

Bahar geldi çiftçilerin yoğun mesaisi başladı

Bahar geldi çiftçilerin yoğun mesaisi başladı

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