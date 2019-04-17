HABER

Bahar mevsiminde Doğu'ya kar sürprizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 10:20 | Son Güncelleme

Erzurum, Kars ve Ardahan'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi

ERZURUM (AA) - Erzurum, Kars ve Ardahan'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Erzurum'da sabah saatlerinde etkili olan ve halen etkisini sürdüren kar yağışı, kentin tamamını yeniden beyaza bürüdü.

İlkbahar mevsiminin ikinci ayı nisanda etkili olan kar yağışı dolayısıyla sürücüler de kayganlaşan yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, kar dolayısıyla kentte kar küreme ve temizleme çalışması başlattı.

Sabah saatlerinde yurdun birçok kentinde bahar havası etkili olurken, kar ile karşılaşanlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları kürek yardımıyla temizledi.

- Kars

Kars'ta iki gündür aralıklarla devam eden sağanak, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Sabahın erken saatlerinde okul ve iş yerlerine gidenler kar sürpriziyle karşılaştı. Kar yağışı nedeniyle kent merkezi kısa sürede beyaza büründü. Bazı vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Vatandaşlardan Ataman Bezer, Kars'ta nisan ayında kar yağışının normal olduğunu, önceki yıllarda da bu durumun yaşandığını anımsattı.

Kar yağışı nedeniyle araç üzerinde biriken karları temizlediğini ifade eden Bezer, "Kars'ta nisan ayında kar yağması gayet doğal, 30 yıl önce 26 Haziran'da Kars'a kar yağdığını hatırlıyorum. Nisan, mayıs değil haziranda Kars'a kar yağdı, burası için normal bir durum." diye konuştu.

Sarıkamış ilçesinde gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 10 santimetre olarak ölçüldü.

Çetin Demirci, baharı beklerken kışın geri geldiğini belirterek, "Sabah kalktığımızda her taraf karla kaplıydı, bizde kürekleri alıp karları kürüyoruz." dedi.

Karayolları ekipleri kar küreme çalışması başlattı.

Kar yağışına sevinen çocuklar, okulların bahçesinde kardan adam yaptı kar topu oynadı.

- Ardahan

Ardahan'da da etkili olan kar yağışının ardından kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle okula gitmeye çalışan öğrenciler de zor anlar yaşadı.

Söz konusu 3 ildeki kar yağışı sebebiyle özellikle ağaçlık alanlar, parklar ve tarihi mekanlarda güzel görseller ortaya çıktı.

Bahar mevsiminde Doğu'ya kar sürprizi

- Erzurum, Kars ve Ardahan'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi

Kars'ta kar yağışı etkili oldu

Kars'ta kar yağışı etkili oldu

Kars'ta kar yağışı etkili oldu

Kars'ta kar yağışı etkili oldu

Kars'ta kar yağışı etkili oldu

Kars'ta kar yağışı etkili oldu

Kars'ta kar yağışı etkili oldu

Kars'ta kar yağışı etkili oldu

Kars'ta kar yağışı etkili oldu

Kars'ta kar yağışı etkili oldu

Kars'ta kar yağışı etkili oldu

Kars'ta kar yağışı etkili oldu

Kars'ta kar yağışı etkili oldu

Kars'ta kar yağışı etkili oldu

Kars'ta kar yağışı etkili oldu

Kars'ta kar yağışı etkili oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ardahan Erzurum kar kar yağışı Kars

En Çok Okunan Haberler

Maltepe’de oy sayımı bitti, bundan sonra ne olacak?

Maltepe’de oy sayımı bitti, bundan sonra ne olacak?

Son dakika: CHP'den İstanbul seçimleri hakkında son açıklama

Son dakika: CHP'den İstanbul seçimleri hakkında son açıklama

İşte otomobillerde zorunlu olacak sistem!

İşte otomobillerde zorunlu olacak sistem!

Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı!

Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Seçim sistemimiz güvenli

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Seçim sistemimiz güvenli

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Kafa kafaya çarpıştılar! Feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Kafa kafaya çarpıştılar! Feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Son dakika: Malatya'da deprem

Son dakika: Malatya'da deprem

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TOKİ çalışmalarını durdurmuştu! Yeniden ortaya çıktılar

TOKİ çalışmalarını durdurmuştu! Yeniden ortaya çıktılar

Hulusi Akar: 8 ülkenin bize karşı sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz!

Hulusi Akar: Görüşme son derece olumlu geçti!

PKK’nın gömülü bidonunda uzi makineli tabanca çıktı

PKK’nın gömülü bidonunda uzi makineli tabanca çıktı

Sokak ortasında aile boyu kavga!

Sokak ortasında aile boyu kavga!

Tehlikeli sevgililer yolda terör estirdi

Tehlikeli sevgililer yolda terör estirdi

Adana'da bir garip olay! Mezardan alınan iskelet ev tadilatında ortaya çıktı

Mezardan alınan iskelet ev tadilatında ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.