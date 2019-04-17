Bahar mevsiminde Doğu'ya kar sürprizi

ERZURUM (AA) - Erzurum, Kars ve Ardahan'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Erzurum'da sabah saatlerinde etkili olan ve halen etkisini sürdüren kar yağışı, kentin tamamını yeniden beyaza bürüdü.

İlkbahar mevsiminin ikinci ayı nisanda etkili olan kar yağışı dolayısıyla sürücüler de kayganlaşan yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, kar dolayısıyla kentte kar küreme ve temizleme çalışması başlattı.

Sabah saatlerinde yurdun birçok kentinde bahar havası etkili olurken, kar ile karşılaşanlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları kürek yardımıyla temizledi.

- Kars

Kars'ta iki gündür aralıklarla devam eden sağanak, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Sabahın erken saatlerinde okul ve iş yerlerine gidenler kar sürpriziyle karşılaştı. Kar yağışı nedeniyle kent merkezi kısa sürede beyaza büründü. Bazı vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Vatandaşlardan Ataman Bezer, Kars'ta nisan ayında kar yağışının normal olduğunu, önceki yıllarda da bu durumun yaşandığını anımsattı.