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Bahçedeki fareyi elleriyle bisküvi vererek besliyor!

21.02.2021 16:38 | Son Güncelleme:
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Bahçedeki fareyi elleriyle bisküvi vererek besliyor!

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde, 55 yaşındaki Nazif Karakoç, bahçesine gelen fareyi bisküvi ile besliyor. Elleriyle beslediği farenin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Başçiftlik'in çektiği kareler ilgiyle takip ediliyor.

Başçiftlik ilçesinde yaşan evli ve 3 çocuk babası doğa fotoğrafçısı Nazif Karakoç, bahçesine gelen fareyi bisküvi ile besledi.Karakoç, 'Boncuk' ismini verdiği fareye kendi elleriyle bisküvi yedirirken o anları cep telefonu ile görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı. Görüntüler büyük ilgi gördü.

'BAHÇEME YAZLARI HER TÜRLÜ HAYVAN GELİYOR'

Hayvanları çok sevdiğini söyleyen Karakoç, "Benim bahçemde yazları her türlü hayvanı bulmak mümkün. Yılanlarım, yeşil kertenkelelerim, farelerim var. Çeşit çeşit kuşlarım var. Geceleri buraya kurtlar, tilkiler geliyor. Onlara yiyecek bırakıyorum. Özellikle 3-4 yıldır benim bir farem var. İsmini 'Boncuk' verdiğim, o da burada arılarımın içerisinde, burada doğal bal yetiştiriyorum. Fare burada geziyor. Ben bir doğacı olarak onlara hiçbir zarar vermiyorum. Onlarla artık anlaşıyorum. Onları besliyorum" dedi.

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DHA

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