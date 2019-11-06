Bahçeli: Cumhurbaşkanımızın kararı ne olursa yanındayız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli' "Cumhurbaşkanımızın ABD ziyareti hakkındaki kararı kendi takdiridir. Biz, kararı ne olursa olsun yanındayız, desteğimiz tamdır." dedi.

Bahçeli, "Türkiye dış dünyaya karşı tek ses, tek yürek, tek nefes olmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümeti yalnız değildir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün, partisinin TBMM Grup Toplantısı sonrası gazetecilerin 'ABD'ye gidecek misiniz?'sorusuna verdiği yanıtta, 'Trump ile telefon görüşmesi yapacağız, ona göre nihai kararımızı vereceğiz' demişti.

Kaynak: AA



