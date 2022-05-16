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  4. Bahçeli'nin aradığını söylemişti! Muharrem İnce o iddiaya ateş püskürdü

Bahçeli'nin aradığını söylemişti! Muharrem İnce o iddiaya ateş püskürdü

16.05.2022 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, arasında geçtiğimiz günlerde bir telefon görüşmesi olmuştu. Bu gelişme 'Memleket Partisi, Cumhur İttifakı'na mı katılıyor?' sorusunu akıllara getirirken İnce, Bahçeli ile olan görüşmesiyle ilgili ilk kez konuştu.

Bahçeli'nin aradığını söylemişti! Muharrem İnce o iddiaya ateş püskürdü

2023'te yapılacak seçimler için parti ve siyasilerden gelen açıklamalar ile adımlar yakından takip edilirken geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisini arayarak "En kısa sürede görüşelim" dediğini aktarmıştı.

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"BUNA TEŞEKKÜR ETMEK GEREKİRKEN..."

Bu gelişme sonrası 'Memleket Partisi, Cumhur İttifakı'na mı katılıyor?' sorusu akıllara gelirken İnce, yapılan görüşmeyle ilgili olarak ilk kez konuştu. İttifak iddialarıyla ilgili sert konuşan İnce "Hay Allah belanızı versin" dedi.

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Şaban Sevinç'in konuğu olan İnce'nin açıklamasından satır başları:

"Bakın yakında bir peynir krizi var. Şu anda Karslı süt bulamıyor, tulum yapamıyor Erzincanlı, beyaz peynir yapamıyor Trakyalı. Bunları konuşmak istedim siyasi parti genel başkanlarıyla. Sayın Bahçeli de diğer siyasi parti genel başkanlarından daha fazla bir nezaket göstererek telefon açtı. Buna teşekkür etmek gerekirken Bahçeli seni niye aradı, ne yapıyorsun, Cumhur İttifakı'na mı geçeceksin? Hay Allah belanızı versin. Daha ne diyeyim, başka bir şey demiyorum."

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