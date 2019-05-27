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Bahçeli: Türk milleti ortak paydasında birleşip, zulme göz açtırmayacağız

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.05.2019 17:31 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin beka mücadelesinden ödün vermeyeceklerini söyleyerek "Türk milleti ortak paydasında birleşip, zulme ve zulmete göz açtırmayacağız" dedi.

Bahçeli: Türk milleti ortak paydasında birleşip, zulme göz açtırmayacağız

Arda ERDOĞAN- Haluk KARAASLAN/KIZILCAHAMAM (Ankara), (DHA)- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin beka mücadelesinden ödün vermeyeceklerini söyleyerek "Türk milleti ortak paydasında birleşip, zulme ve zulmete göz açtırmayacağız" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Ülkücü Şehitleri Anma Günü' nedeniyle Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Çok sayıda partili tarafından karşılanan Bahçeli, dua ettikten sonra Ülkücü Şehitler Anıtı'na karanfil bıraktı. Bahçeli, ülkücü şehitlerin alnı açık, başı dik, yüreği sevgi dolu ülkü neferleri olduğunu söyledi. Bahçeli, "Onlara layık olmakla kalmayacağız; her birini şükranla, saygıyla, Fatihalarla yâd edeceğiz. Unutulmasın ki, kahraman şehitlerimizin ruhları muazzep edilmeyecektir. Davamızın hamuruna leke düşürülmeyecektir. Türkiye yaşayacak, Türk milleti ebediyete kadar varlığını muhafaza edecektir" diye konuştu.
'ZULME GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ'
Türkiye'nin beka mücadelesinden ödün vermeyeceklerini belirten Devlet Bahçeli, şunları söyledi:
"Türk milleti ortak paydasında birleşip zulme ve zulmete göz açtırmayacağız. Tarihsel haklarımızı, milli kimliğimizi, milli kültürümüzü çiğnemek için iş birliği yapan, pozisyon alan kim varsa karşılarında şehitlik ruhunu, gazilik şuurunu, asla teslim olmayacak milli bir duruşu göreceklerdir. Aziz milletimizin mukaddes varlığına kastetme aymazlığına kendini kaptıranlara, geçmişte tarihi bir cevap veren milliyetçi ülkücü hareket, bugün de, yarın da aynı kararlılığı gösterebilecek iradeye fazlasıyla sahiptir. Bu nedenle kötü niyetliler akıllarını başlarına almalıdır. Şehitlerimizin aziz hatıraları, lider ülke Türkiye hedefine yönelik kutlu yolculuğumuzda önümüzü aydınlatan meşale, bizlere ilham veren mücadele kaynaklarımızdır. Aramızdan ayrılan sadece şehitlerimizin naçiz vücutlarıdır. Milliyetçi Hareket, onların uğruna can verdiği ülkü ve hedeflerde yürümeye devam edecek ve mutlaka başaracaktır. Onların kutlu emanetleri; yine aziz milletimizin en büyük ümidi ve varlık teminatı olarak milli heyecanları diri tutacaktır."
Bahçeli, törenin ardından alandan ayrıldı.

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