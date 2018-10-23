Bahçeli ve Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Mehmet Aslan'dan olay yaratacak paylaşım!

Cumhur İttifakı'nda büyük kriz! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bizler uyuşturucuları affeden bir iktidar olarak mı anılacağız? Birileri çıkmış af diyor. Ne affı?" çıkışı sonrası başlayan kriz, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla adeta zirve yaptı.

BAHÇELİ: İTTİFAK ARAYIŞIMIZ BİTTİ

MHP Genel Başkanı Bahçeli, grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Parti olarak 31 Mart 2019 mahalli idareler seçimlerine yönelik herhangi bir ittifak beklentimiz, ittifak arayışımız, ittifak niyetimiz geldiğimiz bu aşamada artık kalmamıştır" dedi.

ERDOĞAN: HERKES KENDİ YOLUNA

Bahçeli'nin açıklamalarına cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan da; partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada "Madem ki 'biz yerel seçimlerde kendi yolumuza gidiyoruz' diyorlar, biz de 'herkes kendi yoluna' deriz" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamaların ardınbdan iki lider de Cumhur İttifakı'nın devam ettiğini ancak yerel seçimde ittifak yapılmayacağını belirtse de siyaset gündeminin nabzı düşmedi.



İYİ PARTİLİ ASLAN'DAN OLAY YARATACAK PAYLAŞIM



Erdoğan ve Bahçeli'nin karşılıklı açıklamaları sosyal medayayı da sallarken, en dikkat çeken yorum İYİ Parti Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Aslan'dan geldi.

Kişisel sosyal medya hesabından paylşaım yapan Aslan, "Boşandılar :)" ifadelerini kullandı.



