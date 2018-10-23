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Bahçeli ve Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Mehmet Aslan'dan olay yaratacak paylaşım!

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.10.2018 14:28 | Son Güncelleme

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'ittifak arayışımız yok' sözlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'herkes kendi yoluna' açıklamaları siyaset kulislerin sarstı. AK Parti ile MHP arasında yaşanan krizi sosyal medyayı sallarken, İYİ Parti'li Mehmet Aslan'ın paylaşımı olay yarattı.

Bahçeli ve Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Mehmet Aslan'dan olay yaratacak paylaşım!

Cumhur İttifakı'nda büyük kriz! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bizler uyuşturucuları affeden bir iktidar olarak mı anılacağız? Birileri çıkmış af diyor. Ne affı?" çıkışı sonrası başlayan kriz, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla adeta zirve yaptı.

BAHÇELİ: İTTİFAK ARAYIŞIMIZ BİTTİ

MHP Genel Başkanı Bahçeli, grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Parti olarak 31 Mart 2019 mahalli idareler seçimlerine yönelik herhangi bir ittifak beklentimiz, ittifak arayışımız, ittifak niyetimiz geldiğimiz bu aşamada artık kalmamıştır" dedi.

ERDOĞAN: HERKES KENDİ YOLUNA

Bahçeli'nin açıklamalarına cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan da; partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada "Madem ki 'biz yerel seçimlerde kendi yolumuza gidiyoruz' diyorlar, biz de 'herkes kendi yoluna' deriz" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamaların ardınbdan iki lider de Cumhur İttifakı'nın devam ettiğini ancak yerel seçimde ittifak yapılmayacağını belirtse de siyaset gündeminin nabzı düşmedi.

İYİ PARTİLİ ASLAN'DAN OLAY YARATACAK PAYLAŞIM

Erdoğan ve Bahçeli'nin karşılıklı açıklamaları sosyal medayayı da sallarken, en dikkat çeken yorum İYİ Parti Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Aslan'dan geldi.

Kişisel sosyal medya hesabından paylşaım yapan Aslan, "Boşandılar :)" ifadelerini kullandı.

mehmet aslan


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Anahtar Kelimeler:
İYİ parti Mehmet Aslan erdoğan Devlet Bahçeli

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Boşandılar mış... Siz hala chpkk nın altına yatmaya devam ediyorsunuz.
hayırdır boşandılar diye neden bu kadar sevindiniz meralımı vereceksiniz reise
Şiddetli geçimsizlik
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