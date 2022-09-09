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Bahçelievler'de babasını öldüren sanığın annesi: Rahat ol oğlum, biz ne yaşadığımızı biliyoruz

09.09.2022 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahçelievler'de 21 yaşındaki Haydar Mert K. kendisine ve annesine şiddet uyguladığı gerekçesiyle babası Yusuf Cemal Sezgin'i öldürmüştü. Görülen davada mahkeme DNA testi yapılmasına karar verirken, Sezgin'in biyolojik baba olup olmadığı belirlenecek. Öte yandan duruşma çıkışı, sanığın annesi oğluna seslenerek "Rahat ol oğlum, biyolojik baban olması baban olduğunu göstermez. Biz ne yaşadığımızı biliyoruz. Ben 4,5 sene işkence gördüm" dedi.

Bahçelievler'de babasını öldüren sanığın annesi: Rahat ol oğlum, biz ne yaşadığımızı biliyoruz

İstanbul Bahçelievler'de biyolojik babasını silahla öldürdüğü gerekçesiyle dava açılan sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Haydar Mert K, avukatı ve ailesi katıldı. Cumhuriyet savcısı, akrabalık bağı bulunup bulunmadığının tespiti maksadıyla sanıktan kan örnekleri aldırılarak maktulün Adli Tıp Kurumundaki kan örnekleriyle karşılaştırılmasını talep etti.

DNA' TESTİ KARARI

Söz alan sanık avukatı, savcının mütalaasına katılmadığını belirterek, maktulün Medeni Kanun ve vicdanen müvekkilinin babası olmadığını ifade ederek, "Yalnızca DNA örneklerinin uyuşuyor olması, suçun nitelikli halinin uygulanması için yeterli değildir. Müvekkilimin tutuksuz yargılanmasını talep ediyorum." dedi.

Tutuklu sanık Haydar Mert K. de tutuksuz yargılanmak istediğini söyledi. Mahkeme, sanıktan kan örneği alınarak Adli Tıp Kurumuna gönderilmesine, maktulün kanıyla karşılaştırılıp DNA incelemesi yaptırılarak babalık konusunda rapor düzenlenmesine karar verdi.

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''RAHAT OL OĞLUM BİZ NE YAŞADIĞIMIZI BİLİYORUZ''

Sanığın annesi Songül Çapan, duruşma bitikten sonra jandarmanın götürdüğü oğluna seslenerek, "Biyolojik baban olması baban olduğunu göstermez. Rahat ol oğlum. Biz ne yaşadığımızı biliyoruz. Ben 4,5 sene işkence gördüm. O adam hepimizin hayatını mahvetti." dedi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Haydar Mert K. hakkında 'Haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Bahçelievler'de 31 Ekim 2020'de 43 yaşındaki maktul Yusuf Cemal Sezgin'i silahla öldüren sanık Haydar Mert K.'nın, biyolojik oğlu olduğu ancak, nüfus kaydında babası olarak gözükmediği anlatılan iddianamede, nüfus kaydının annesi üzerinde olduğu belirtildi. İddianamede, maktulün sanığı kendi nüfusuna kayıt ettirmediği gibi, doğduğu günden olay tarihine kadar maddi ve manevi hiçbir şekilde babalık görevini yerine getirmediğine de vurgu yapıldı. Dosya içerisindeki tüm deliller değerlendirildiğinde sanığın, maktulü babası olarak kabul etmesinin hukuken ve vicdanen imkanı olmadığı kaydedildi.

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Maktul Yusuf Cemal Sezgin'in soruşturma kapsamında kanaat oluşturması açısından sabıka kaydına bakıldığına yer verilen iddianamede, kayıtların iki sayfa olduğu vurgulandı. Maktulün cezaevi dışında olduğu süre içerisinde sanığın annesine yönelik pek çok kez şiddet uyguladığı, çoğu kez eziyet boyutlarına vardığı kaydedildi. İddianamede, maktulün sanığın yanında sürekli olarak uyuşturucu kullandığı, annesiyle bir araya gelmek istediğini söylediği ancak, annenin bu isteği reddettiği ve maktulün sanığı tehdit etmeye başladığı anlatıldı. Maktulün doğduğu tarihten itibaren sanığın kendisi, annesi, kardeşi ve son zamanlarda eşi ve çocuğuna yönelik yoğun, sürekli hale gelen haksız ağır tahrik oluşturacak eylemler gerçekleştirdiği belirtildi.

(AA)

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