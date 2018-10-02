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Bahçelievler'de doktora silahlı saldırı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 13:09 | Son Güncelleme

İstanbul Bahçelievler'de bulunan özel bir hastanede görev yapmakta olan Psikiyatri uzmanı Doktor Fikret Hacıosman bir hastası tarafından tabancayla başından vuruldu. Hacıosman, meslektaşlarının tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, kaçan saldırganı arıyor...

Olay saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Hastanede görevli Psikolog Doktor Fikret Hacıosman , eski hastası olduğu belirtilen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

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Yaralı doktor ameliyata alındı ancak kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis kaçan saldırganı arıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bahçelievler doktor silahlı saldırı

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Haketmistir. Malum bu doktorlar kendilerini Allah saniyor . Ve karsilarinda sanki hayvan var.
Öncelikle çok çok geçmiş olsun. Bu tip olayları duymak üzüntü verici. Ayrıca düzeltme yapayım psikolog ise tıp dokturu değildir, tıp doktoru ise psikiyatristtir.
Bunların hepsi psikolojik.
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