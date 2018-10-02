Bahçelievler'de doktora silahlı saldırı!

Olay saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Hastanede görevli Psikolog Doktor Fikret Hacıosman , eski hastası olduğu belirtilen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Yaralı doktor ameliyata alındı ancak kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis kaçan saldırganı arıyor.
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