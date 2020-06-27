Bahçelievler'de patlama yaşanan bina mühürlendi

Bahçelievler Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde 7 katlı binanın bodrum katındaki iş yerinde meydana gelen patlama sonrası çıkan yangında hasar gören 2 dükkan ve üzerindeki 12 dairede, ekiplerin incelemesi devam ediyor.

BİNA MÜHÜRLENDİ

Bina sakinlerine ilaç ve değerli eşyalarını almaları için kontrollü izin verilmesinin ardından boşaltılan apartman mühürlendi.

Detaylı inceleme, molozların tamamen kaldırılmasının ardından yapılacak. Bahçelievler Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerinin yapacakları incelemenin ardından binada ikamete izin verilip verilmeyeceği belirlenecek.

Bu süreçte bina sakinlerinden talepte bulunanların geçici barınma ihtiyaçları, Bahçelievler Belediyesince karşılanacak.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Diğer taraftan patlamada ağır hasar alan bina içerisinden çekilen fotoğraf kareleri patlamanın şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi. Fotoğraf karelerine yansıyan görüntülerde dairelerin duvarlarının yıkıldığı ve odaların adeta savaş alanına döndüğü görüldü.