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Bahçelievler'de patlama yaşanan bina mühürlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2020 17:33 | Son Güncelleme

Bahçelievler'de patlamanın meydana geldiği tekstil atölyesinin bulunduğu binada ekiplerin incelemesi sürüyor. Bina sakinlerine ilaç ve değerli eşyalarını almaları için kontrollü izin verilmesinin ardından boşaltılan apartman mühürlendi. Diğer taraftan patlamada ağır hasar alan bina içerisinden çekilen fotoğraf kareleri patlamanın şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bahçelievler Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde 7 katlı binanın bodrum katındaki iş yerinde meydana gelen patlama sonrası çıkan yangında hasar gören 2 dükkan ve üzerindeki 12 dairede, ekiplerin incelemesi devam ediyor.

BİNA MÜHÜRLENDİ

Bina sakinlerine ilaç ve değerli eşyalarını almaları için kontrollü izin verilmesinin ardından boşaltılan apartman mühürlendi.

Detaylı inceleme, molozların tamamen kaldırılmasının ardından yapılacak. Bahçelievler Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerinin yapacakları incelemenin ardından binada ikamete izin verilip verilmeyeceği belirlenecek.

Bu süreçte bina sakinlerinden talepte bulunanların geçici barınma ihtiyaçları, Bahçelievler Belediyesince karşılanacak.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Diğer taraftan patlamada ağır hasar alan bina içerisinden çekilen fotoğraf kareleri patlamanın şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi. Fotoğraf karelerine yansıyan görüntülerde dairelerin duvarlarının yıkıldığı ve odaların adeta savaş alanına döndüğü görüldü.

İstanbul Bahçelievler'de tekstil atölyesinde patlama! Ölü ve yaralılar varİstanbul Bahçelievler'de tekstil atölyesinde patlama! Ölü ve yaralılar var

OLAY

Saat 04.55'te, Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi Mimar Sinan Caddesi 62 numaradaki bir tekstil atölyesinde, ilk belirlemelere göre gaz sıkışmasından dolayı patlama meydana gelmiş, yabancı uyruklu bir kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi de hafif yaralanmıştı.

Kaynak: AA-İHA


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