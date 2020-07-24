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Bahçelievler Katliamı'nın faillerinden Haluk Kırcı kimdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2020 01:33 | Son Güncelleme

Ankara Bahçelievler'de 7 TİP'li öğrencinin öldürülmesinin faillerinden Haluk Kırcı, Haber Global'de canlı yayına çıktı. Bahçelievler Katliamı'yla ilgili soruya Kırcı, "Herkes Bahçelievler'den bahsediyor, solcuların yaptığı katliamlardan bahsetmiyor. Biz oraya intikam için gittik" dedi." ifadelerini kullandı. Haluk Kırcı'nın TV programına katılması sosyal medyada tepki çekti. Peki, Haluk Kırcı kimdir?

Bahçelievler Katliamı'nın faillerinden Haluk Kırcı kimdir?

Ankara'nın Bahçelievler semtinde 1978 yılında Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi 7 gencin öldürüldüğü olayın faillerinden Haluk Kırcı, olayın "katliam" olmadığını, "Ülkücülerin intikamı" olduğunu söyledi.

Haber Global'de Jülide Ateş'in sorularını yanıtlayan Haluk Kırcı, "Bahçelievler Katliamı'nı neden gerçekleştirdiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Katliam katliam denilip geçiliyor. Sanki başka katliam olmadı Türkiye'de. Hep Bahçelievler ön plana çıkarıldı. İstanbul’da 1 Mayıs Mahallesi’nde 5 işçi Ülkücü diye öldürüldü. Adanada 5 tane Ülkücü öğretmen öldürüldü. Bahçelievler katliam değildir. Biz öldürülen iki arkadaşımızın intikamı için oraya gittik."

Haluk Kırcı, "Can Dündar'a saldırının azmettiricisi Ergün Celep'le ilişkiniz nedir?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Ergün Celep'i tanımam. Bir gün bir düğüne gittim. Orada bir çocuk benimle fotoğraf çekinmek istedi. Çekindim. Can Dündar'a ne yapmışlar ya? Gidip vurmuşlar. Ben azmettirsem gidip öldürttürürüm. Meşhur olmak için yapılan bir şey. Can Dündar bu memlekette öyledir böyledir tartışırsın. Ama gazeteci öldürmek nedir?

Abdi İpekçi öldürüldü, iki ülkücü gazeteci İsmail Gerçeksöz diğeri de Fedai Coşkuner öldürüldü. Biri de çıkıp öldürüldü desin. Ama kimse bilmiyor. Ülkede sadece ülkücüler gazeteci öldürdü. Nerede Fedai Coşkuner? Bizim de canımız yandı.

Can Dündar solcu, Türkiye'nin aleyhine çalışıyor. Herkesi rahatsız ediyor. Ben niye gidip vurayım. Devlet var devletin gücü var. Devlet gidecek Can Dündar'ı bulup getirecek yargılayacak. Gidip vurmak aptallık."

HALUK KIRCI KİMDİR?

Haluk Kırcı (d. 1958, Erzurum), 8 Ekim 1978 günü Bahçelievler katliamında yedi Türkiye İşçi Partisi üyesi genci öldürmekten hüküm giyen ve 28 Mayıs 2010 tarihinde tahliye edilen kişidir.

Kırcı, 1958 yılında Erzurum'da doğdu. Ülkücü çevrelerde "İdi Amin" lakabı ile tanınır. 8 Ekim 1978 günü Ankara'nın Bahçelievler semtinde yedi Türkiye İşçi Partisi üyelerinin öldürülme eylemlerinin sanığı olarak hakkında arama kararı çıkartıldı. 12 Nisan 1988'de Bahçelievler katliamı davasında idama mahkûm oldu. 16 Temmuz 1989 tarihinde Bursa Cezaevi'ndeki açık görüşte, üzerinde "Ali Ekinci" sahte kimliği ile firar teşebbüsünde bulundu.

Çıkarılan infaz kanunundan yararlandı ve 26 Nisan 1991 tarihinde Bursa Cezaevi'nden şartlı olarak tahliye edildi. Ancak her idamı için ayrı hesaplanması gereken süre henüz tamamlanmadığından tekrar aranmaya başlandı.

Kırcı firarda iken 1 Ağustos 1992'de Erzurum'da evlendi. Nikâh şahitliğini dönemin Erzurum Valisi Mehmet Ağar yaptı.

25 Ocak 1996'da İstanbul'da yeniden yakalandı ve aynı gün firar etti. O zamanki emniyet müdürünün bu firarda yardımlarının olduğu iddia edilmektedir.

Kırcı, sağlık sektöründe faaliyet gösteren çok sayıda şirkete ortak oldu. 10 Ocak 1999'da, İstanbul terörle mücadele ekiplerinin bir operasyonu ile yakalandı. 8 Şubat 1999'da İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yargılanmaya başladı.Ömer Lütfü Topal cinayetinden beraat eden Kırcı, Susurluk çetesine üye olmak suçundan 4 yıl hapse mahkûm oldu.

18 Mart 2004'te ikinci kez yanlışlıkla tahliye edilen Haluk Kırcı, Bahçelievler’de öldürülen öğrencilerin avukatlarının itirazı üzerine aranıyordu.

Yanlış infaz hesabı nedeniyle serbest bırakılan ve ardından kaçtığı Ukrayna'da yakalanan Haluk Kırcı, sorgusunun ardından kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle 4 Şubat 2005 günü Kartal Cezaevi’ne gönderildi. 28 Mayıs 2010 tarihinde tahliye oldu ve 8 Şubat 2011 tarihinde tutuklandı. 4 Şubat 2014 tarihinde yeniden tahliye oldu.

Alparslan Türkeş'in vefatı üzerine kendisinin ve yakın arkadaşlarının yaşadıklarını kodlama isimlerle "Çapraz Biçildi İsyanlarım" kitabında anlatmıştır.

BAHÇELİEVLER KATLİAMI

Bahçelievler Katliamı, Türkiye'nin yakın tarihindeki bir katliamdır. 8 Ekim 1978 günü Ankara'nın Bahçelievler Mahallesi'nde Türkiye İşçi Partisi üyesi Latif Can, Efraim Ezgin, Hürcan Gürses, Osman Nuri Uzunlar, Serdar Alten, Faruk Ersan ve Salih Gevence isimli gençlerin öldürülmesi. Olayın failleri Abdullah Çatlı, Haluk Kırcı, Ünal Osmanağaoğlu, Bünyamin Adanalı, Ercüment Gedikli, Mahmut Korkmaz ve Kadri Kürşat Poyraz'dır. Öğrencilerden biri havluyla boğularak, dördü kafa hizasından kurşunla, diğer ikisi de Eskişehir yolunda öldürülmüştür.

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