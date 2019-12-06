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Bahçelievler'de hastanedeki saldırı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 16:35 | Son Güncelleme

  BAHÇELİEVLER'de özel hastanede çalışan sağlık görevlisi, hastanenin önünde madde bağımlısı olduğu ileri sürülen bir kişi tarafından bıçakla saldırıya uğradı.

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL (DHA) BAHÇELİEVLER'de özel hastanede çalışan sağlık görevlisi, hastanenin önünde madde bağımlısı olduğu ileri sürülen bir kişi tarafından bıçakla saldırıya uğradı. Saldırıda sağlık çalışanı kaçarak yaralanmaktan kurtulurken, o anlar kameralara yansıdı.
Olay, Bahçelievler'de bulunan bir özel hastanede dün meydana geldi. İddiaya göre, hastane önüne çıkan sağlık çalışanı yoldan geçen ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Sağlık çalışanı hastane içine girerek, yardım istedi. Madde bağımlısı ise sağlık çalışanının arkasından hastaneye girerek, kovalamaya devam etti. Hastanedekiler saldırganı durdurmaya çalıştı. Saldırgan elindeki bıçakla saldırıyı sürdürdü. Çalışan kaçarak yaralanmaktan kurtuldu. Saldırganın etkisiz hale getirilmesinin ardından hastaneye polis çağrıldı. Saldırgan hastaneden kaçarken, yaşanan bu dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

(FOTOĞRAF)

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