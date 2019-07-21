Proje alanını incelemek üzere ilçeye gelen Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı ve Dünya Rafting Federasyonu İkinci Başkanı Fikret Yardımcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteği ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın kontrolünde ilçede bir proje başlattıklarını söyledi.

Bölgede terörü sporla yenmek için bir çok etkinlik düzenlediklerini anımsatan Yardımcı, "Bölgenin kaderi terör değil. Geçen günlerde Tunceli'de muhteşem bir dünya şampiyonasına ev sahipliği yaptık. Dünyadaki üç kıtadan katılım oldu. Bu bölgede de sürdürülebilir bir proje yapmak istiyoruz. Yurt dışından getirdiğimiz bir proje var. Bu projeyi burada hayata geçirmek için ekibimizle Bahçesaray'daki çayı baştan aşağı inceleyeceğiz. Rafting alanlarını keşfedeceğiz." dedi.

- "İlçeye 1000 kişilik bir heyet gelecek"

İlçede uluslararası standartlara uygun bir parkur oluşturacaklarını anlatan Yardımcı, şunları kaydetti:

"Bu parkurda Türkiye şampiyonası yapıp daha sonra uluslararası katılımlı bir dünya şampiyonası hedefliyoruz. Burada yapacağımız tesislerde konaklama, mesire, sportif alanları olacak, rafting antrenörlük kursları ve hakemlik eğitimleri vereceğiz. Bu eğitimleri bölgedeki insanlarla yapacağız. Coğrafyamız rafting ve diğer doğa sporları için çok elverişli. Hava tertemiz ve spor kamplarının yapılacağı alanlar var. Burada ilk kez düzenleyeceğimiz Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye'nin 60 ilinden hakem, sporcu ve teknik heyetlerden oluşan 1000 kişilik bir heyet gelecek. Bu ekip, sosyal medya sayfalarında on binlerce Bahçesaray fotoğrafı paylaşacak. Bahçesaray tur noktasında önemli bir noktaya gelecek."