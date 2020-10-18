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Bahçesine elektrik bağlamak isterken hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2020 17:12 | Son Güncelleme

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde bahçesine elektrik bağlamak amacıyla elektrik direğine tırmanan şahıs, direkten düşerek yaşamını yitirdi.Kemalpaşa ilçesi Yiğitler Mahallesi’nde yaşayan Cavit Öncel (49), iddialara göre bahçesine elektrik bağlamak için elektrik direğine tırmandı.

Bahçesine elektrik bağlamak isterken hayatını kaybetti

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde bahçesine elektrik bağlamak amacıyla elektrik direğine tırmanan şahıs, direkten düşerek yaşamını yitirdi.
Kemalpaşa ilçesi Yiğitler Mahallesi’nde yaşayan Cavit Öncel (49), iddialara göre bahçesine elektrik bağlamak için elektrik direğine tırmandı. Elektrikçi olduğu öğrenilen Öncel, direğe tırmandığı sırada dengesini kaybederek yere düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk incelemede talihsiz adamın boynunun kırılması sonucu yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemede hatta elektrik olmadığı belirlenirken, Öncel’in cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bahçesine elektrik bağlamak isterken hayatını kaybetti

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