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Bahreyn ABD'nin Basra Körfezi koalisyonuna katılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 22:44 | Son Güncelleme

Bahreyn ABD'nin Basra Körfezi koalisyonuna katılacak

MANAMA (AA) - Bahreyn, ABD'nin Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğini temin etmek için başlattığı girişime katılacağını duyurdu.

Bahreyn hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Kral Hamed bin İsa Al Halife'nin dün ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Korgeneral Kenneth McKenzie'yle gerçekleştirdiği görüşmede, Bahreyn'in uluslararası deniz güvenliği ile enerji ve ticareti sağlayan uluslararası boğazların güvenliğinin sağlanması için başlatılan girişime katılacağını teyit ettiği belirtildi.

ABD yönetiminin Hürmüz Boğazı ve Babu'l Mendeb'de "seyrüsefer güvenliğini sağlamak için" uluslararası koalisyon kurma girişimine İngiltere haricinde Avrupa ülkeleri olumsuz yanıt vermişti.

Son olarak İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Tel Aviv yönetiminin, ABD'nin Körfez'de kurmaya çalıştığı uluslararası koalisyonun bir parçası olduğunu söylemişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Bahreyn Basra Körfezi

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