Bahreyn'den AB'ye Hizbullah'ı terör listesine alması çağrısı

EBU DABİ (AA) - Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid Bin Ahmed, Avrupa Birliği'ne (AB) Lübnan'daki Hizbullah'ı terör örgütü listesine alması çağrısı yaptı.

Ahmed, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı sonrası Sky News kanalına yaptığı açıklamada, "İran devlet terörü uyguluyor. Bahreyn ve birçok İslam ülkesi, Hizbullah gibi terör örgütlerini desteklemek suretiyle gerçekleştirilen İran destekli terörizmden muzdarip." dedi.

AB ve diğer ülkelere, İngiltere'nin yaptığı gibi Hizbullah'ı terör listesine almaları çağrısında bulunan Ahmed, "Hizbullah'ın siyasi kanadı da askeri kanadı da terörist." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'ın bölgeyi ziyaretine de değinen Ahmed, Kushner'le, İsrail ile Filistin arasındaki barış sürecini ve Arap ülkeleri ile ilişkileri genişletme yollarını görüştüklerini aktardı.

Ahmed, ABD'nin kapsamlı bir vizyon sunmadığını ve "barış planının henüz tamamlanmış gözükmediğini" belirterek "Kushner görüş alışverişinde bulunmak için geldiğini belirtti. Onu dinledik ve ona Arap barış girişimi konusundaki kararlığımız da ifade ettik." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı ve asistanı Jared Kushner, bu hafta Körfez ülkeleri ve Türkiye'yi kapsayan bir dizi ziyaret gerçekleştirmişti.

İngiliz İçişleri Bakanlığı, 25 Şubat'ta Lübnan Hizbullahı'nı siyasi kanadı da dahil terör örgütleri listesine aldığını duyurmuştu.

İngiltere daha önce Hizbullah'ın sadece askeri kanadını terör örgütü görüyordu.

