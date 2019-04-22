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Bahreyn'den Sudan Askeri Geçiş Konseyi'ne "güven" mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 23:02 | Son Güncelleme

Bahreyn'den Sudan Askeri Geçiş Konseyi'ne "güven" mesajı

HARTUM (AA) - Bahreyn yönetimi, Sudan'daki Askeri Geçiş Konseyi'nin Sudan halkının taleplerini gerçekleştirme potansiyeline güvendiğini açıkladı.

Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed Al Halife, Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'la Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife'nin, "Askeri Geçiş Konseyi'nin Sudan halkının taleplerini gerçekleştirme potansiyeline güvendiği" mesajını Burhan'a ileten Dışişleri Bakanı Al Halife, ülkesinin, Sudan'ın yanında olduğunu ve her alanda iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmeye hazır olduklarını söyledi.

Al Halife ayrıca Sudan'ın Arap ülkelerini ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerini destekleyen konumundan övgüyle söz etti.

- Sudan'daki gelişmeler

Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, 11 Nisan'da devlet televizyonunda Yüksek Güvenlik Konseyi Başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmada, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu, iki yıllık geçiş döneminin başladığını ve Ömer el-Beşir'in tutuklandığını duyurmuştu ancak Bin Avf, Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin etmesinin üzerinden 24 saat geçmeden, görevini bıraktığını ve yerine Abdulfettah el-Burhan'ı seçtiğini açıklamıştı.

Burhan'ın görevi devralmasının hemen akabinde Riyad ve Abu Dabi yönetimleri geçen cumartesi Askeri Geçiş Konseyi'ne desteğini açıklamıştı. Burhan'ın yemin etmesinden sonra Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Sudan'a insani yardımda bulunmuş, aynı gün BAE Devlet Başkanı Halife bin Zayid Al Nahyan da Sudan halkına yardım konusunu görüşmek üzere Askeri Geçiş Konseyi'yle iletişime geçmişti.

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Bahreyn Sudan

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