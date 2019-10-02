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Bahreynli iş adamı heyetinden Elazığ'a ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 21:30 | Son Güncelleme

FKA ile ETSO'nun daveti üzerine Elazığ'a gelen Bahreynli iş adamları kentteki üretim ve yatırım fırsatlarını değerlendirdi - ETSO Başkanı Asilhan Arslan: - "Elazığ'ın Türkiye ile Bahreyn arasındaki ticaret hacminden en iyi şekilde istifade etmesini sağlamak ve iş dünyamızın ürettiği özellikli ürünleri oralarda pazarlamak istiyoruz"

ELAZIĞ (AA) - Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) ile Elazığ Ticaret ve Sanayi Odasının (ETSO) daveti üzerine Elazığ'a gelen Bahreynli iş adamları kentteki üretim ve yatırım fırsatlarını inceledi.

Körfez ülkesi Bahreyn'de önemli yatırım şirketleri olan ve dünyanın birçok ülkesinde yatırımları bulunan Bahreynli iş adamları, kentteki temasları kapsamında ETSO'yu ziyaret ederek ETSO Başkanı Asilhan Arslan ve FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu ile görüştü.

Heyet daha sonra kentteki bir otelde düzenlenen yatırım değerlendirme toplantısına katıldı.

Arslan, ziyaretle ilgili yaptığı değerlendirmede, Elazığ ve Bahreyn arasında yeni ticari ilişkiler kurmak adına Bahreynli İş Adamları Derneği Başkanı Khalid Al Zayani ve beraberindeki heyeti kentte ağırladıklarını belirtti.

Yapacakları ikili iş görüşmeleri ile yeni üretim ve yatırım fırsatları oluşturmaya çalışacaklarını ifade eden Arslan, şunları söyledi:

"Bahreyn'den iş dünyasının çok önemli temsilcilerini ETSO'da ağırlıyoruz. İkili iş görüşmeleri ve toplu görüşmelerle birlikte yeni iş fırsatlarının detaylarına ineceğiz. Biliyoruz ki Bahreyn hükümeti Türkiye arasında birçok alanda karşılıklı yatırımlar gerçekleştiriliyor ama Elazığ bugüne kadar bundan istediği ölçüde pay almamıştır. Amacımız Elazığ'ın Türkiye ile Bahreyn arasındaki ticaret hacminden en iyi şekilde istifade etmesini sağlamak ve iş dünyamızın ürettiği özellikli ürünleri oralarda pazarlamak istiyoruz. Karşılıklı Bahreyn'de olan üretimleri de Türkiye'nin fırsatlarına sunmayı arzu ediyoruz."

FKA Genel Sekreteri Yoğunlu ise Elazığ ve Bahreyn arasındaki hem ticari hem de kültürel ilişkileri geliştirmek adına bu tür iş görüşmelerini ve ziyaretleri artırarak devam ettireceklerini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Bahreyn Elazığ iş adamları

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