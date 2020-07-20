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Bakan Akar, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısını kabul etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2020 17:31 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ve Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ramiz Tahirov ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Ordu Komutanı Orgeneral Kerem Mustafayev'i kabul etti.

Bakan Akar, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısını kabul etti

Akar, Tahirov ve Mustafayev ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Bakan Yardımcısı Muhsin Dere'nin de katıldığı görüşmede Akar tarafından Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberliğe vurgu yapıldığı, birlik mesajı verildiği belirtildi.

"AZERBAYCANLI KARDEŞLERİMİZLE BİR VE BERABERİZ"

Samimi ortamda gerçekleşen görüşmede Bakan Akar’ın "Yapılan her türlü saldırıya karşı bundan önce nasıl Azerbaycanlı kardeşlerimizle beraber olduysak bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Azerbaycanlı kardeşlerimizle bir ve beraberiz. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak ne yapmamız gerekiyorsa bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandığı belirtildi. (DHA)

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