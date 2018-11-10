Bakan Akar, Derecik'te yaralanan askerleri ziyaret etti

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesindeki Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde mühimmat deposunda meydana gelen patlamada yaralanan askerleri, tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.
Irak sınırındaki Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesindeki Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde mühimmat deposunda meydana gelen patlama sonrası, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Temel ile birlikte bölgeye gitti. Bakan Akar, patlamada yaralanan ve Yüksekova Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralı askerleri ziyaret edip, yetkililerden sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.
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