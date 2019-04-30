Bakan Akar, Gabon Savunma Bakanı Raponda ile görüştü

İSTANBUL (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gabon Savunma Bakanı Rose Christiane Ossouka Raponda ile bir araya geldi, Ürdün Genelkurmay Başkanı Korgeneral Mahmoud Freihat'ı kabul etti.

Bakan Akar, TUYAP'taki, IDEF'19 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın açılış töreninin ardından çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi.

Bakan Akar, Ürdün Genelkurmay Başkanı Korgeneral Mahmoud Freihat'ı kabul etti. Genelkurmay Başkanı Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de yer aldığı kabulün ardından Akar, Gabon Savunma Bakanı Rose Christiane Ossouka Raponda ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki askeri ve savunma alanlarındaki iş birliği konularının ele alındığı öğrenildi.

