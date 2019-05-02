İSTANBUL (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalya Savunma Bakanı Elisabetta Trenta ve NATO Genel Sekreter Yardımcısı Camille Grand ile ayrı ayrı görüştü.

Bakan Akar, TUYAP'taki, "IDEF'19 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı"na gelen savunma bakanları ve yabancı heyetlerle bir araya geldi.

Bu kapsamda NATO Genel Sekreter Yardımcısı Camille Grand ile görüşen Akar, daha sonra İtalya Savunma Bakanı Elisabetta Trenta ile bir araya geldi.

Fuar alanına gelişinde firmaların stantlarını da gezen Bakan Akar, Milli Savunma Üniversitesi'nin standında askeri öğrencilerle sohbet etti.

