HABER

Bakan Akar'dan Bahçeli'ye ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.06.2019 15:34 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.

Bakan Akar'dan Bahçeli'ye ziyaret

Aslıhan ALTAY KARATAŞ- Haluk KARAASLAN- Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.
Bakan Hulusi Akar, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunmak üzere MHP Lider Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Parti Genel Sekter Yardımcısı Fatih Çetinkaya tarafından karşılanan Bakan Akar, MHP Lideri Bahçeli ile yaklaşık 20 dakika görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrası Bakan Akar, gazetecilere açıklamada bulundu. Bakan Akar, Bahçeli'ye savunma ve güvenlik konusunda bilgi sunduklarını söyleyerek, "Kendi görüşlerini, önerilerini dinledik. Güzel bilgi alışverişi oldu" dedi.
'CUMHURBAŞKANIMIZ, TRUMP İLE BİR ARAYA GELECEK'
Bakan Akar, aynı çerçevede diğer siyasi parti genel başkanlarıyla da görüşeceğini dile getirerek, "Şu anda Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak izlediğimiz politikalarla, konularla alakalı görüş alışverişini sürdürüyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Bu hafta Amerikan Savunma Bakanıyla, NATO Savunma Bakanları toplantısı çerçevesinde bir araya geleceğiz. Daha sonra Cumhurbaşkanımız G-20 çerçevesinde Amerikan Başkanı'yla bir araya gelecekler. Dolayısıyla bunun öncesinde bu şekilde yaptığımız ziyaretlerle hem yaptıklarımızı hem de Sayın Genel Başkanların görüş ve önerilerini dinleme fırsatı bulduk" dedi.

FOTOĞRAFLI

Bakan Akar'dan Bahçeli'ye ziyaretBakan Akar'dan Bahçeli'ye ziyaretBakan Akar'dan Bahçeli'ye ziyaretBakan Akar'dan Bahçeli'ye ziyaret

Cayır cayır yandı! O manzaraya dayanamadı Cayır cayır yandı! O manzaraya dayanamadı
Bakan Akar, Bahçeli görüşmesinde savunma ve güvenlik konuşulduBakan Akar, Bahçeli görüşmesinde savunma ve güvenlik konuşuldu
CHP Sözcüsü Öztrak'tan erken seçim sorusuna yanıt!CHP Sözcüsü Öztrak'tan erken seçim sorusuna yanıt!

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

MHP'nin şarkılı paylaşımı af bekleyenleri heyecanlandırdı

MHP'nin şarkılı paylaşımı af bekleyenleri heyecanlandırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Diğer Haberler
CHP Sözcüsü Öztrak'tan erken seçim sorusuna yanıt!

CHP Sözcüsü Öztrak'tan erken seçim sorusuna yanıt!

Son dakika: AK Parti'den yeni kanun teklifi

Son dakika: AK Parti'den yeni kanun teklifi

Son dakika! Hulusi Akar ile Devlet Bahçeli görüştü

Son dakika! Hulusi Akar ile Devlet Bahçeli görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Ekrem İmamoğlu'na tebrik telefonu

İmamoğlu'na sürpriz telefon! Tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Vahdettin Köşkü'ne geldi

Erdoğan Vahdettin Köşkü'ne geldi

Demirtaş'tan Öcalan'ın mektubu sonrası dikkat çeken açıklama!

Demirtaş'tan Öcalan'ın mektubu sonrası dikkat çeken açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.