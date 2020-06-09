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Bakan Çavuşoğlu: 125 ülkenin yardım talebini karşıladık

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2020 15:03 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, koronavirüs sürecinde Türkiye'nin başkalarına yardım ulaştırma konusunda erken harekete geçtiğini söyleyerek, "Şimdiye kadar 125 ülkenin yardım talebini karşıladık" dedi.

Bakan Çavuşoğlu: 125 ülkenin yardım talebini karşıladık

Bakan Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nca 'Dijital Diplomasi' temasıyla düzenlenen 'Salgın Sırasında Mültecilerin ve Yerlerinden Edilen Diğer İnsanların Durumu: Uluslararası İşbirliği İhtiyacı' konulu toplantıya video konferansla katıldı. Toplantıya Çavuşoğlu'nun yanı sıra, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, Lübnan Dışişleri Bakanı Nasif Hitti, Pakistan Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Avrupa Birliği (AB) Komisyonun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Avusturya'nın eski Dışişleri Bakanı Karin Kneissi ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Direktör Yardımcısı Zsuzsanna Jakab katıldı.

'TÜRKİYE YARDIM ULAŞTIRMADA ERKEN HAREKETE GEÇTİ'

Bakan Çavuşoğlu, salgının ülke ayırt etmeksizin herkesi etkilediğini söyleyerek, "Bu süreçte, acı bir şekilde olsa da küresel krizler karşısında etkili uluslararası işbirliğinin önemini bir kez daha fark ettik. Salgının şiddeti ve küresel doğası göz önüne alındığında, Türkiye başkalarına yardım ulaştırma konusunda erken harekete geçti. Şimdiye kadar 125 ülkenin yardım talebini karşıladık. Yardım çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

'MÜLTECİLER VİRÜSE DAHA FAZLA MARUZ KALDI'

Çavuşoğlu, krizler karşısında en kırılgan grup olan mültecilerin ve yerinden edilmiş kişilerin korunması için işbirliğinin önemini anımsattı. Sınırların kapatılması, küresel üretimin bozulması, küresel lojistik ve tedarik zincirlerinin bozulmasının, mültecilere yönelik yardım çabalarına engel olduğunu belirten Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"İkincisi, sınırların kapanması iltica başvurularına da engel oldu. Henüz bu soruna birlikte bir çözüm bulamadık. Üçüncüsü, halihazırda sıkıntılı olan ulusal sağlık sistemlerine yerinden edilmiş kişilerin dahil edilmesi zorlaştı. Dördüncüsü, virüse daha fazla maruz kaldılar. Kriz, erken bilgilendirme kampanyalarının önemini de ortaya koydu. Son olarak, mülteciler Covid-19'un ekonomik sonuçlarından derinden etkilenmektedir." Bu çok boyutlu zorlukları ele alırken kapsayıcı, sürdürülebilir ve daha güçlü bir uluslararası eyleme ihtiyaç olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Önce, etkiyi hafifletmek için nakit yardım programları da dahil olmak üzere kısa vadeli çözümlerle başlayabiliriz" dedi.

'TEK BAŞIMIZA TAŞIYAMAYIZ'

Bakan Çavuşoğlu, en çok mülteci barındıran ülkeler olarak Ürdün, Lübnan, Irak ve Pakistan'dan mevkidaşlarının kendisiyle aynı fikirde olacağından emin olduğunu belirterek, "Bunu tek başına taşıyamayız. Dayanışmaya ihtiyacımız var" ifadesini kullandı. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği yardımıyla, salgın sırasında ve sonrasında mültecilerin korunması konusunda en iyi uygulamaları üretebileceklerini dile getiren Çavuşoğlu, zorla yerinden edilmiş kişilerin güvenli ve gönüllü olarak geri dönüşünün desteklemesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Bakan Çavuşoğlu: 125 ülkenin yardım talebini karşıladık

(DHA)

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