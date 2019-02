Bakan Çavuşoğlu: ”2023’te sadece sağlık turizminden 50 milyar dolar kazanacağız”

“Ülkemiz için önemli bir çalışma olacak” Bakan Gül ile Alanya Adliyesine yapılan ek hizmet binasını gezdiklerini dile getiren Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gereği yargının tarafsızlığının, bağımsızlığının tesis edilmesi, yargının hızlı işletilmesi, tutukluluk süresi, ifade özgürlüğü dahil her şeyi kapsayan yargı reformu stratejisini arkadaşlarıyla beraber hazırlıyor. Kabinemize sunum yaptı. Reform, demokrasi ve insan hakları özellikle yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı, hukukun üstünlüğü bakımından devrim niteliğinde reform stratejisi hazırladığı için teşekkür ediyorum. Bu ülkemiz için önemli bir çalışma olacak" dedi.

“Geçen sene 45 milyon turist ağırladık”

Türkiye’de iki üniversite bulunan tek ilçenin Alanya olduğunu belirterek yapılan yatırımları anlatan Çavuşoğlu, ”Eğitimin yanı sıra Alanya’ya kazandırılan sağlık tesisleri dolayı çok mutluyum. Konaklı ve Payallar bölgesinde 500 yataklı hastane yakın zamanda hizmete açılacak. Alaaddin Keykubat Üniversitesi için arazi hazır ve tıp fakültesi de yapılacak. Geçen sene 45 milyon turist ağırladık. 2023’te 70 milyon turist ve 70 milyar dolar gelir hedefliyoruz İddia ediyorum ki biz biraz daha gayret edersek, iyi tanıtırsak 2023’te sadece sağlık turizminden 50 milyar dolar kazanacağız. Bu da bizim tüm cari açık problemini çözecek" diye konuştu.

“Diklenmeden dik durmaya devam ederiz”

Kalkınmanın yerelden başladığını hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye ne kadar güçlüyse dünyanın her yerinde güven içinde oluruz. Diklenmeden dik durmaya devam ederiz. Şanlı bayrağımızı dünyanın her yerinde burçların tepesinde dalgalandırmaya devam ederiz. Önümüzdeki seçim sadece arkadaşlarımızı tekrar seçtirme seçimi değil. Türkiye’nin istikrarı için çok önemli. Önce can sonra canan derken memleket meselesini Alanya’dan daha düşük gördüğümüz için değil. Siz Alanya’ya kim iyi hizmet verecek karar vereceksiniz” ifadelerini kullandı.