Bakan Çavuşoğlu: “(Ahıska Türkleri) Geldiler ve ‘İstanbul seçimleri bizim için de çok önemli

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan ziyaretinde Ahıska Türkleri’nin İstanbul seçimini önemsediklerini gördüğünü belirterek, “Geldiler ve ‘İstanbul seçimleri bizim için de çok önemli. Eğer az çalışacaksanız biz gelelim çalışalım’ dediler” ifadelerini kullandı.

Avrasya Yerel Yönetimler Birliğinin düzenlediği iftar programına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk ve Orta Asya coğrafyasından pek çok ülkenin vatandaşları ile birlikte oruç açtı. İftar programında konuşan Çavuşoğlu, İstanbul seçimlerine dikkat çekti. 3 gün önce yaptığı Güney Kazakistan ziyaretinden bahseden Çavuşoğlu, Ahıska Türkleri’nin İstanbul seçimlerinin çok önemli olduğunu dile getirdiklerini ifade etti. Çavuşoğlu, 31 Mart akşamında yapılan seçim usulsüzlüklerinin giderilmesi bakımından 23 Haziran İstanbul seçimlerinin çok önemli olduğunu belirtti. YSK’nın kanun hükmündeki gerekçeli kararına değinen Çavuşoğlu, yapılan usulsüzlükler karşısında seçimin tekrar yenilenmesinin doğru olduğunu dile getirdi.

“Dediler ki ‘İstanbul seçimleri bizim için de çok önemli”

Ahıska Türkleri’nin İstanbul seçimlerinin kendileri için önemli olduğunu dile getirdiğin anlatan Bakan Çavuşoğlu, “3 gün önce Güney Kazakistan Çimkent’de Dünya Ahıska Birliği yöneticileri ile Ahıskalı kardeşlerimizle iftarımızı birlikte yaptık. 1942 yılında Stalin tarafından sürgüne gönderilen Ahıska Türkleri, Kırım Tatarları ve diğer soydaşlarımız gibi Orta Asya’ya dağılmışlar. Ama hiçbir yerde dinini, dilini, Türk olduğunu ve örfünü hiç unutmamışlar. Çok ilginç bir şey söylediler. Geldiler ve ‘İstanbul seçimleri bizim için de çok önemli. Eğer az çalışacaksanız biz gelelim çalışalım’ dediler. Ahıska Türkleri bunu sadece seçim zamanında değil, 15 Temmuz’dan sonra da söylediler. Terörle mücadelemizde en az 20 tane Ahıska Türkü Derneği Federasyonu arar, ‘Bize ihtiyaç varsa hemen geliyoruz. Türkiye’ye yönelik bu terör örgütlerini yok etmek için canımızı vermeye hazırız’ derler. Ahıska Türkleri’ni bile ilgilendiren İstanbul seçimleri öyle önemlidir ki bir 31 Mart akşamında yapılan seçim usulsüzlüklerinin giderilmesi bakımından önemlidir” ifadelerini kullandı.