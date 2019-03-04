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Bakan Çavuşoğlu: Arap ülkeleri yalpalamaya başladı (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.03.2019 20:38 | Son Güncelleme

BAYIRBUCAK TÜRKMENLERİNE ZİYARET Dışişleri Bakanı Mevlüt  Çavuşoğlu Yayladağı’nda seçim koordinasyon merkezi açılışının ardından Bayırbucaklı Türkmelerin kaldığı Yayladağı Geçici Barınma Merkezi'ni ziyaret etti.

BAYIRBUCAK TÜRKMENLERİNE ZİYARET

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yayladağı’nda seçim koordinasyon merkezi açılışının ardından Bayırbucaklı Türkmelerin kaldığı Yayladağı Geçici Barınma Merkezi'ni ziyaret etti.

Merkezde kalan Türkmenler tarafından coşkuyla karşılanan Çavuşoğlu, burada yetkililerden barınma merkezinde yaşayanlar ve verilen hizmetlerle ilgili bilgi aldı.

Görüşmenin ardından konuşan Çavuşoğlu, "Devletimiz tüm imkanlarını her zaman olduğu gibi siz kardeşlerimize seferber ediyor. Biraz önce derslikleri gezerken evlatlarımızın güzel bir eğitim aldığını da gördük. Keza diğer imkanlarımızı da aynı şekilde seferber ediyoruz. Çadır kent olarak kurulan bu kamp artık güzel konteynerlerden oluşuyor. Sizlere daha iyisini vermeliyiz, sizleri daha iyi şartlarda yaşatmalıyız. Vatandaşlık dahil tüm işlemler konusunda burada Valiliğimiz, nüfus idaremiz ve İçişleri Bakanlığımız da yoğun bir şekilde çalışıyor” dedi.

‘FIRAT'IN DOĞUSUNDAKİ TERÖRİSTLERİ DE O BÖLGEDEN TEMİZLEYECEĞİZ’

Çavuşoğlu, Suriye meselesine kalıcı bir çözüm bulmaya çalıştıklarını belirterek, “Sınırımızın hemen öbür tarafında Afrin bölgesindeki teröristleri bu bölgeden temizledik. Ülkemize yönelik bir tehdidi ortadan kaldırdık. Bizimle her zaman omuz omuza olan Bayırbucak Türkmenlerine şükranlarımızı sunuyoruz. Fırat Kalkanı ile o bölgeden de teröristleri temizledik. Şimdi siyasi bir çözüm için Suriye'de kalıcı bir çözüm için çaba sarf ediyoruz. İnşallah Fırat'ın doğusundaki teröristleri de o bölgeden temizleyeceğiz, ya temizleyeceğiz ya temizleyeceğiz, bunun başka alternatifi veya seçeneği yoktur. Esasen Suriye'nin geleceği huzur için de önemli, bizim bekamız için de önemlidir. Suriye istikrara kavuştuğu zaman dönmek isteyen kardeşlerimiz de başta Bayırbucak olmak üzere yaşadıkları yerlere huzur içinde döneceklerdir."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, her zaman Bayırbucak Türkmenlerinin yanında olacaklarını sözlerine ekledi.

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