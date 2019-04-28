Bakan Çavuşoğlu Basra’da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak’taki su sıkıntısıyla ilgili, “Irak’ta su yönetimi yok. Bunu başarmamız lazım. Barajlardan, göletlerden kapalı devre su kanallarından tutun tarımda damlama suya kadar bu konuda birlikte çalışarak bunu başarmamız lazım” dedi.

Irak’a ziyaret düzenleyen Mevlüt Çavuşoğlu Bağdat’taki temaslarını tamamladıktan sonra Basra kentine geçti. Burada Basra Valisi Esad el İdani ile görüşen Çavuşoğlu, iki ülke arasında yaşanan su problemi hakkında açıklamada bulundu. Çavuşoğlu, “Geçen sene burada yaşanan su sıkıntısının sebebi kesinlikle Türkiye değil. Türkiye Ilısu Barajı’nın dolumunu başlatmadı ve bunu bir sene erteledi. Irak talep ettiği için Türkiye bu konuda jest yaptı. Ve biz su konusunda şu zaman kadar hiçbir zaman engel çıkarmadık” ifadelerini kullandı.

“Irak’ta su yönetimi yok”

Ilısu Barajı’nın doldurulmamasının Türkiye için büyük bir maliyete yol açtığını vurgulayan Çavuşoğlu, “Ilısu Barajı’nın doldurulmamasının Türkiye’ye bir günlük maliyeti ne kadar biliyor musunuz? Günlük maliyeti 1 milyon dolar. Sen kardeşin için bu fedakârlığını yapar mısın? Su sıkıntısı olduğunda Türkiye’yi suçlamak ucuz bir yöntem. Bu sene de su fazlası oldu. Suçlusu kim? Yine mi Türkiye? Irak’ta su yönetimi yok. Bunu başarmamız lazım. Barajlardan, göletlerden kapalı devre su kanallarından tutun tarımda damlama suya kadar bu konuda birlikte çalışarak bunu başarmamız lazım. İşte bunun için en tecrübeli arkadaşımızı Cumhurbaşkanımız özel temsilci olarak atadı ve su konusunda çalışma grubumuz var birlikte çalışacağız” ifadelerini kullandı.