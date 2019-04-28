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Bakan Çavuşoğlu Basra’da

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.04.2019 18:28 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak’taki su sıkıntısıyla ilgili, “Irak’ta su yönetimi yok.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak’taki su sıkıntısıyla ilgili, “Irak’ta su yönetimi yok. Bunu başarmamız lazım. Barajlardan, göletlerden kapalı devre su kanallarından tutun tarımda damlama suya kadar bu konuda birlikte çalışarak bunu başarmamız lazım” dedi.
Irak’a ziyaret düzenleyen Mevlüt Çavuşoğlu Bağdat’taki temaslarını tamamladıktan sonra Basra kentine geçti. Burada Basra Valisi Esad el İdani ile görüşen Çavuşoğlu, iki ülke arasında yaşanan su problemi hakkında açıklamada bulundu. Çavuşoğlu, “Geçen sene burada yaşanan su sıkıntısının sebebi kesinlikle Türkiye değil. Türkiye Ilısu Barajı’nın dolumunu başlatmadı ve bunu bir sene erteledi. Irak talep ettiği için Türkiye bu konuda jest yaptı. Ve biz su konusunda şu zaman kadar hiçbir zaman engel çıkarmadık” ifadelerini kullandı.

“Irak’ta su yönetimi yok”
Ilısu Barajı’nın doldurulmamasının Türkiye için büyük bir maliyete yol açtığını vurgulayan Çavuşoğlu, “Ilısu Barajı’nın doldurulmamasının Türkiye’ye bir günlük maliyeti ne kadar biliyor musunuz? Günlük maliyeti 1 milyon dolar. Sen kardeşin için bu fedakârlığını yapar mısın? Su sıkıntısı olduğunda Türkiye’yi suçlamak ucuz bir yöntem. Bu sene de su fazlası oldu. Suçlusu kim? Yine mi Türkiye? Irak’ta su yönetimi yok. Bunu başarmamız lazım. Barajlardan, göletlerden kapalı devre su kanallarından tutun tarımda damlama suya kadar bu konuda birlikte çalışarak bunu başarmamız lazım. İşte bunun için en tecrübeli arkadaşımızı Cumhurbaşkanımız özel temsilci olarak atadı ve su konusunda çalışma grubumuz var birlikte çalışacağız” ifadelerini kullandı.

“Vize uygulaması geçicidir”
Irak vatandaşlarına tekrar vize uygulanması hakkında konuşan Çavuşoğlu, “Vize konusunda ise, güvenlik sebebiyle Irak vatandaşlarına vize uygulaması başlattık. Ama bu konuda bir sıkıntı yok. Vize uygulaması başlamadan önce de Irak’tan Türkiye’ye 1 milyondan fazla Türkiye’ye geldi. 2018 yılında da 1 milyondan fazla Iraklı Türkiye’ye geldi. Sağlık için gelenlere sağlık vizesi veriyoruz, turistlere C1 vizesi veriyoruz, etiket vizesi de veriyoruz. İnşallah Basra Başkonsolosluğumuz açıldığında da vize için Bağdat’a kadar gitmek zorunda kalmayacak buradaki kardeşlerimiz. Ama vize kalıcı bir uygulama değildir. Burada işler yoluna girdiği zaman biz bunu tekrardan gözden geçireceğiz ve vize uygulamasını buradaki kardeşlerimiz için tekrar kaldırırız” diye konuştu.

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