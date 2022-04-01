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Bakan Çavuşoğlu duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile de görüşecek

01.04.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ile de görüşeceğini açıklayarak, "Ateşkes ve liderler görüşmesi için çabamız sürecek." dedi.

Bakan Çavuşoğlu duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile de görüşecek

Son dakika haberi: Geçtiğimiz gün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de görüşeceği öğrenildi.

Açıklamayı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaparken, iki ülke arasında ateşkes sağlanması ve iki liderin görüşmesi için de çabaların sürdüğünü ifade etti.

MARİUPOL'DEKİ SESSİZLİK VE TAHLİYELER

Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin de bilgi veren Çavuşoğlu şöyle konuştu:

"Mariupol sessizliği memnuniyet ile karşılıyoruz. Bu sessizlikten sonra vatandaşlarımızın çıkması daha da kolay oldu. Aslında bu süre marjında Kızılay örgütlerinin otobüsleri ile bazı vatandaşlarımız çıktı, hatta bu konvoylara kendi araçları ile katılan vatandaşlarımız da çıktı, başlangıçta 150 civarındaydı, bugün itibari ile 30 civarında. Toplam Ukrayna’da 87 vatandaşımız var. Refakatçileriyle birlikte 190 vatandaş var. Tahliye edeceğiz. İstanbul’da anlamlı bir ilerleme var dedik, bunun devam etmesi gerekiyor. Temaslarımıza ara vermeden her düzeyde devam ediyoruz."

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Mevlüt Çavuşoğlu Vladimir Putin

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