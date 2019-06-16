Bakan Çavuşoğlu Hatay'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı ziyaret etti.

Kentteki programı kapsamında Hatay Valiliğine gelen Çavuşoğlu, burada protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Valilik şeref defterini imzalayan Çavuşoğlu, daha sonra Vali Rahmi Doğan ile makamında basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman ve Hüseyin Şanverdi, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı ile diğer ilgililer de hazır bulundu.

Yaklaşık 25 dakika süren görüşmenin ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, merkez Antakya ilçesindeki Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilciliğinin açılışına katılmak üzere valilikten ayrıldı.