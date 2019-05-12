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Bakan Çavuşoğlu: Turist arttı, kişi başı geliri yükseltmeliyiz (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 00:06 | Son Güncelleme

HALKA SİMİT İKRAM ETTİ Bir dizi ziyaret için memleketi Antalya’nın Alanya ilçesine gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti İlçe Teşkilatı Gençlik Kolları üyelerinin 2'ncisini düzenlediği 'Gece gece simit çay' etkinliğine katıldı.

Bakan Çavuşoğlu: Turist arttı, kişi başı geliri yükseltmeliyiz (3)

HALKA SİMİT İKRAM ETTİ
Bir dizi ziyaret için memleketi Antalya’nın Alanya ilçesine gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti İlçe Teşkilatı Gençlik Kolları üyelerinin 2'ncisini düzenlediği 'Gece gece simit çay' etkinliğine katıldı. Partili gençlerin Atatürk Caddesi’nde meşalelerle karşıladığı Bakan Çavuşoğlu, kalabalığı selamlamasının ardından etkinlik alanına geçti. Hükümet Meydanı’na kurulan stantta katılımcılara simit, çay ve kahvaltılık ikram eden partili gençlere katılan Bakan Çavuşoğlu, halka simit dağıttı. Bakan Çavuşoğlu ilk simidi ise Alanya’da oturan ailesinin yanına gelen ve etkinliğe katılan şarkıcı Lara’ya verdi.
Yaklaşık 20 dakika gençlerle beraber halka ikramda bulunan Çavuşoğlu daha sonra meydanda toplananlarla sohbet etti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu etkinliğin ardından Alanya’daki programını tamamladı.

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)

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Bakan Çavuşoğlu: Turist arttı, kişi başı geliri yükseltmeliyiz (3)Bakan Çavuşoğlu: Turist arttı, kişi başı geliri yükseltmeliyiz (3)Bakan Çavuşoğlu: Turist arttı, kişi başı geliri yükseltmeliyiz (3)Bakan Çavuşoğlu: Turist arttı, kişi başı geliri yükseltmeliyiz (3)

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