Bakan Çavuşoğlu: Yerel yönetim çalışmaları, yabancı düşmanlığını tersine çevirmede çok etkili

Arda ERDOĞAN- İrfan ÖZŞEKER- Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yerel yönetim çalışmalarının ve birlikte yaşama kültürüyle ilgili farkındalık yaratılmasının, bu ırkçılığı, yabancı düşmanlığını, nefreti tersine çevirme konusunda çok etkili olacağını düşünüyorum" dedi.

Ankara'da Türkiye Belediyeler Birliği tarafından 'Avrupa Hareketlilik Haftası 2019 Yılı Kampanya Tanıtım Toplantısı' düzenlendi. Programa Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ile çok sayıda davetli katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Çavuşoğlu, hareketlilik haftasının bu yılki temasının 'birlikte yürüyelim' olduğuna söyledi.

Bu temanın sembolik anlamları da olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Avrupa Birliği (AB) sürecinde de biz AB’ye diyoruz ki, 'birlikte yürüyelim, zorluklar varsa da birlikte aşalım'. Teknik engelleri birlikte aşarız; ama özellikle siyasi engelleri de birlikte aşmamızda fayda var. Bu her iki tarafın da yararınadır" dedi.

'MONŞERLEŞME SÜRECİMLE GOLFE GEÇTİM'

Küçük yaşlarından bu yana motosiklet kullandığını, ardından bisiklet sürmeye başladığını, bisiklete ilk bindiği zaman da düştüğünü anlatan Çavuşoğlu, "Şimdi fena değilim. Değişik sporların hepsini yaptım gençliğimden bu yana. Voleybol, futbol, koşu, keza şimdi yürüyüş de yapıyoruz; ama 2010 AB Parlamenter Meclisi başkanlığımdan bu yana, yani monşerleşme sürecimle beraber, golfe geçtim. Golf oynamak isteyenlere de 'birlikte yürüyelim' diyebilirim. Fakat sadece monşerleşme sürecinden geçtiğimden değil, doğup büyüdüğüm yaylada yaptığımız sporlara en yakın spor olduğu için golfe geçtim. Dolayısıyla Yörüklerin yaptığı sporlara en yakın spor da golftür" diye konuştu.

'DÜZENSİZ GÖÇMENLERE HANGİ AÇIDAN BAKTIĞIMIZ ÖNEMLİ'

Daha sonra göçmen ve yabancı düşmanlığına değinen Bakan Çavuşoğlu, dünyada son zamanlarda ayrımcılığın arttığını işaret ederek, "Siyasi partilere baktığımız zaman, gerçek anlamda zemin kayması var. Merkezdeki sağ ve sol partilerden bahsediyorum. Aynı şekilde popülizm maalesef siyasetçileri esir almış durumda. Yerel yönetim çalışmalarının ve birlikte yaşama kültürüyle ilgili farkındalık yaratılmasının, bu ırkçılığı, yabancı düşmanlığını, nefreti tersine çevirme konusunda çok etkili olacağını düşünüyorum. Örneğin, Türkiye’de şu anda birçok şehrimizde Suriye’den ve başka şehirlerden gelip, hatta bazen sosyal sorunlara sebep olan, düzensiz göçmenler var. Bunlara hangi açıdan baktığımız önemli. Sadece güvenlik açısından, sorun açısından mı yoksa insani açıdan mı bakıyoruz? Buna bakamayan ülkelerin ve şehirlerin göçmen düşmanı politikalar izlediğini görüyoruz. Bu politikaları savunan partilere desteklerin arttığını görüyoruz. Aşırıcılıkla mücadelede dünyadaki belediyelerin çok önemli sorumlulukları vardır" dedi.

'ENTEGRAFYON İÇİN YEREL YÖNETİMLER ÖNEMLİ'

AB’nin doğru bulduğu politikaları ile birlikte dostça eleştirdiği politikaları da olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "AB içinde en çok konuşulan konulardan biri de entegrasyon politikalarının başarısız olması. Entegrasyon politikalarında başarılı olabilmek için, yerel yönetimlerin izlediği politikaları desteklemek lazım. Yerel yönetimlerin oradaki rolü de son derece kritiktir. O şehirde yaşayan insanları, o ülkeye entegre etme konusunda yerel yönetimlerin, belediyelerin önümüzdeki dönemde rolü daha da artacaktır. Dolayısıyla birlikte yaşamak önemli, birlikte yaşarken zorluklar karşısında da iyi hedeflere ulaşma bakımından birlikte yürümek önemlidir" diye konuştu.

'TOPLUMUN TÜM KESİMLERİNİ SPORLA BULUŞTURMAMIZ LAZIM'

Bakan Kasapoğlu ise, sporun yaygınlaştırılması gerektiğini belirterek, "Bu çerçevede yürümeyi teşvik etmek, yürümeyi kolaylaştırmak, beraber yürümek çok önemli. Sporu tabana yayma noktasında yapacak çok işimiz var. Genç nüfusa sahip bir toplumuz, toplumumuzun tüm kesimlerini sporla buluşturmamız lazım" dedi.

'SPORA TEŞVİK ETMEMİZ LAZIM'

Tesis noktasında pek çok açığın kapatıldığını aktaran Kasapoğlu, "Bundan sonra tesisten ziyade insana yatırım yapacağız. İnsanımızı spora nasıl yönlendiririz? Her birimizin günlük yaşamında spor nasıl alışkanlık haline gelir? Mutlaka spora vakit ayırmamız gerekiyor bunu da bizler yöneticiler olarak bölgemizde, ilimizde, kurumumuzda uygulayarak teşvik etmemiz lazım. Bizim bakanlık olarak bundan sonraki stratejimizin temelinde alışkanlıklardan ziyade ihtiyaç ve potansiyel odaklı bir çalışma var" diye konuştu.

'İNSANA YATIRIM ODAKLI ÇALIŞACAĞIZ'

Her bölgenin farklı sporlara yönelik uygunluklar barındırdığını söyleyen Kasapoğlu, "Doğu ve Güneydoğu'da kış sporları ve atletizme yönelik bir genetik söz konusu. Buraya yapacağımız yatırımlar, örneğin, Hakkari’de çim-buz hokeyinin daha çok teşvik edilmesi gerekiyor. Tokat'ta su sporları, Kastamonu'da hentbol, Mersin'de kısa mesafe atletizmi, Van'da yelken ve rüzgar sporları gibi. Her demografik özelliklerin o bölgenin insanına kazandırdıkları var bundan sonra insana yatırım odaklı olarak ifade ettiğim spor stratejileri, o bölgenin insanını o bölgenin özelliklerine uygun bir şekilde yönlendirme çerçevesinde çalışmalar yapacağız" ifadelerini kullandı.