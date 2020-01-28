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Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Hafter' açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.01.2020 18:32 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkent Trablus'un güneyinde okula düzenlediği saldırı ile ilgili, "Kendi halkını bombalayan savaş baronlarının Libya’nın geleceğinde yeri olamaz" açıklamasını yaptı.

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Hafter' açıklaması

ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkent Trablus'un güneyinde okula düzenlediği saldırı ile ilgili, "Kendi halkını bombalayan savaş baronlarının Libya’nın geleceğinde yeri olamaz" açıklamasını yaptı.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Darbeci Hafter çoluk çocuk demeden sivil halka saldırmaya devam ediyor. Bu son saldırı onun barıştan değil, savaştan yana olduğunun yeni bir kanıtı. Kendi halkını bombalayan savaş baronlarının Libya’nın geleceğinde yeri olamaz" ifadelerini kullandı.

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