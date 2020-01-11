Bakan Çavuşoğlu'ndan Libya açıklaması

İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL (DHA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey ile görüştü. Maslak'ta bir oteldeki görüşmenin ardından ikili ortak basın toplantısı düzenledi. Burada Libya'daki gelimler hakkında konuşan Çavuşoğlu, "Türkiye olarak biz şu andaki tek meşru yönetim olan Serrac'ı ve Serrac yönetimini bu çağrıya destek vermeleri konusunda ikna edecektik, Rusya tarafı da Hafter'i aynı şekilde bu çağrıya destek verme konusunda ikna edecekti. Biz üzerimize düşeni yaptık, hemen Trablus ile temasa geçtik, Serrac, Dışişleri Bakanı ve oradaki yetkililerle temaslarımızı sürdürdük ve daha o akşam Serrac yönetimi o ortak açıklamayı desteklediklerini güçlü bir şekilde vurgulayan açıklamalar yaptılar. Ama Hafter'den böyle bir açıklama gelmedi. Basına yansıdığı kadarıyla tam tersi açıklamalar geldi. Burada Rus dostlarımızdan beklentimiz; iki devlet başkanının mutabık kaldığı gibi ve onların da söz verdiği gibi Hafter'i bu konuda ikna etmeleridir. Bunu bozmaya çalışan bölgede diğer ülkeler de var. Bazı komşu ülkeler bunu bozmaya çalıştı. Avrupa'dan da zaten Fransa özellikle kendisinin içinde olmadığı her çabayı baltalamak için adeta çaba sarf ediyor. Bugün Libya'daki durumun sorumlularından birisi kim, Fransa. Kaddafi döneminde bombalamalar yapılarak çekilmesini sağlayan Fransa. Şimdi ise meşru olmayan bir yönetimi silah dahil her türlü desteği vererek Libya'da kaosun devam etmesine sebep olan yine Fransa. Bir bakıyorsun Fransa AB'ye gidiyor, 'Hadi Türkiye aleyhine bir karar alın.' Sonra Mısır'a gidiyor, bazı ülkeleri topluyor 'Hadi Türkiye'yi eleştirelim.' En son İtalya Dışişleri Bakanı'nın katılmadığı toplantıdan bahsediyorum. Sanki tüm olumsuz çabaları sarf eden onlar değil de bizmişiz gibi aleyhimize kararlar çıkartmaya çalışıyor. Bunların bir faydası yok." dedi.